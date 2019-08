Ford EcoSport ou Nissan Kicks? Veja qual carro desvaloriza menos

São Paulo – O Nissan Kicks desvaloriza mais do que o Ford EcoSport. Em média, o SUV da Nissan perde 8,6% ao ano, enquanto o carro da Ford tem desvalorização média, de 7%, ao ano.

Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela KBB Brasil. O conceito de desvalorização leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

No levantamento, o EcoSport apresenta versões com menor desvalorização do que as versões do Nissan Kicks. Entre as cinco primeiras posições do ranking que menos desvalorizam, três são ocupadas por modelos do Ford EcoSport.

O Ford EcoSport SUV/Crossover 4P SE 1.5 12V FLEX 4×2 Mecânico, Ford Ecosport SUV/Crossover 4P SE 1.5 12V FLEX 4×2 Automático e Ford EcoSport SUV/Crossover 4P FREESTYLE 1.5 12V FLEX 4×2 Mecânico, depreciaram 5,19%, 6,19% e 6,65%, respectivamente.

Já a versão que menos desvaloriza do Nissan Kicks é o Crossover 4P S 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático, que tem uma perda de 5,94% ao ano.

Ao analisar os modelos que mais se desvalorizam no período de um ano o destaque negativo é a versão do Nissan Kicks SUV/Crossover 4P SV 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático, com depreciação de mais de 10%. Veja abaixo a lista completa: