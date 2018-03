Fiz transferências para o exterior via Transferwise. Devo declarar?

Pergunta do leitor: Sou funcionário público federal e estou realizando um estágio pós-doutoral na Irlanda, no período de 31/07/17 a 18/07/18. Meu salário continua sendo pago e não tenho rendimentos no exterior.

Faço remessas periódicas de dinheiro do Brasil para a Irlanda via Transferwise e gostaria de saber como posso declarar essas transferências no Imposto de Renda 2018.

Além disso, pago mensalmente aluguel aqui na Irlanda e gostaria de saber se posso, ou devo, declarar isso.

Resposta de Eduardo Costa da Silva*:

Primeiramente, conforme sua informação de que iniciou o seu estágio pós doutoral em 31/07/2017, presume-se que você passou mais de 183 dias no Brasil, fato que o obriga a declarar o seu Imposto de Renda no Brasil.

No que se refere às transferências para custear sua estadia no exterior, você só deve declarar o saldo que eventualmente possua na sua conta internacional, em seu nome. Não há obrigatoriedade de declarar o aluguel pago na Irlanda.

*Eduardo Costa da Silva é sócio responsável pela área tributária do Godke Silva & Rocha Advogados. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Tecnologia pela FATEC-SP, possui MBA em Finanças pela FIPECAFI. Leciona matérias jurídico-empresariais em cursos de especialização e MBA.

