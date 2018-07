Fintech que virou corretora não cobra corretagem se cliente tiver prejuízo

São Paulo – A Toro, fintech de educação financeira, anunciou nesta terça-feira (17) o lançamento da sua corretora e apresentou a sua plataforma de investimentos em renda fixa, Tesouro Direto e Bolsa de Valores, marcada por diversas inovações.

Uma delas chama mais atenção: o modelo de remuneração da corretora. Se o cliente tiver prejuízo em investimentos indicados pelos seus 13 analistas, a Toro não vai cobrar taxa de corretagem. Por outro lado, caso as aplicações financeiras tenham lucro, a nova instituição financeira ficará com 10% do valor.

Essa estratégia só vale para a compra e venda planejada de ações. Nesse modelo, o cliente da corretora poderá adquirir um dos papéis recomendados pela instituição financeira. Ao aceitar a indicação, já saberá que caso a cotação do papel ultrapasse um determinado valor de prejuízo ou de lucro, o papel será automaticamente vendido.

Para indicar os papéis, os analistas se baseiam em uma união da análise gráfica e fundamentalista. A corretora irá indicar papéis para operações de cinco minutos a três anos, define Kallas.

A compra planejada de ações é uma forma de aposentar o home broker. Na visão de Kallas a tradicional plataforma de compra e venda de ações é algo muito complexo de ser usado por grande parte dos investidores. “A venda de ações e o descadastramento da ordem, por exemplo, não são operações unificadas. O investidor que não fica atento a isso começa a ter prejuízo em uma operação que nem sabe que ainda está ativa”.

Atualmente, apenas 0,3% dos investidores aplicam dinheiro na bolsa. O objetivo da Toro é incentivar o mercado para que, ao menos, esse número fique próximo ao da média dos países emergentes, de 5%.

Em investimentos em títulos de renda fixa e no Tesouro Direto, a corretora não irá cobrar taxa de corretagem.

Outra inovação da corretora é permitir que usuários da plataforma possam vender para outros clientes seus títulos de renda fixa, caso precisem se desfazer deles antes do vencimento. Contudo, o investidor tem de estar disposto a abrir mão de parte do lucro que obteve com a aplicação.

No início, haverá um deságio padrão para os investimentos disponibilizados para venda. Com o passar do tempo, e aumento da base de usuários, a ideia é ajustar esse deságio conforme a oferta e demanda. A corretora não revela esse valor.

A corretora irá oferecer um assessor digital desenvolvido a partir da tecnologia de videobots interativos. Será possível tirar dúvidas e fazer simulações personalizadas a partir da tecnologia.

Caso a dúvida não seja solucionada, a corretora tem uma equipe com 70 profissionais certificados para tirar dúvidas de clientes. Essa equipe poderá ser contatada por telefone, chat ou e-mail. A corretora não irá trabalhar com agentes autônomos. “Vamos substituí-los por tecnologia”.

Renda fixa também pode ser mais simples

Não é só a renda variável que precisa ser simplificada. A Toro acredita que investimento em renda fixa também precisam ser mais didáticos.

Bastará que o cliente informe o quanto deseja investir e por quanto tempo para que a corretora ofereça aplicações adequadas a esses objetivos. Não será necessário se preocupar com a segurança dos investimentos: a Toro irá oferecer apenas investimentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A plataforma aberta de renda fixa terá produtos oferecidos por cerca de 50 instituições financeiras, além da opção de investir em títulos do Tesouro Direto.

Histórico

A Toro foi criada há oito anos e é a primeira fintech brasileira a virar corretora. “Os bancos vêm se movimentando para criar suas próprias fintechs, o que é legítimo. Agora, vemos um movimento contrário: as fintechs estão buscando virar bancos e corretoras”.

A ideia da corretora é se diferenciar tanto dos grandes bancos, que não oferecem muitas opções de investimento, como dos bancos digitais, que simplificaram a linguagem do mercado financeiro, mas continuam a oferecer poucas aplicações financeiras. O fundador da corretora cita indiretamente o Nubank, que passou a permitir apenas a aplicação automática de recursos de sua conta no Tesouro Direto.

O foco da nova corretora será pessoas físicas com patrimônio menor do que 500 mil reais.

Por enquanto, não há previsão da venda de cotas de fundos de investimento pela plataforma e, no futuro, a corretora pretende incentivar os usuários a diversificar sua carteira de investimento.

Em pré-lançamento, a plataforma da nova corretora já pode ser acessada pelos 1 milhão de cadastrados na Toro. Para novos clientes, é possível cadastrar um e-mail para ser avisado sobre o lançamento.

A fintech já oferece uma assinatura de um boletim, o Toro Radar, para investidores com perfil mais avançado. A partir de agora, esses clientes poderão recebê-los de forma gratuita dentro da corretora.