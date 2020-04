Fintech oferece crédito até R$ 1.000 para MEIs com juros de 1%

Em meio à pandemia de coronavírus, a fintech Mutual emprestará até 1.000 reais aos microempreendedores individuais e trabalhadores autônomos cobrando uma taxa de juros de 1% ao mês. O crédito disponível é P2P (crédito entre pessoas) e a Mutual faz a intermediação.

A campanha, denominada de Invista no Pequeno, lançada nesta terça-feira, 13, visa incentivar as pessoas e fundos de investimentos a emprestarem dinheiro a esses trabalhadores informais com condições especiais. A expectativa é que sejam emprestados 20 milhões de reais.

Os interessados em pedir um empréstimo devem se cadastrar no aplicativo da Mutual e solicitar o crédito. A primeira parcela do pagamento será em 90 dias. É importante preencher a documentação exigida, como número de MEI, para comprovação da atividade exercida. A aprovação ocorre em até cinco dias.

Em entrevista a Exame, Victor Fernandes, um dos fundadores da Mutual, explicou que a comissão da plataforma foi zerada e desta maneira a fintech não terá lucro sobre serviço. “Abrimos em caráter excepcional. É um momento difícil para conseguir crédito no mercado. O crédito fica retraído e a inadimplência aumenta, o que dificulta, principalmente, para os pequenos.”

Qualquer pessoa pode usar o aplicativo para emprestar dinheiro ao emprendedores inclusive um amigo, familiar ou conhecido. O pequeno investidor poderá escolher também um empreendedor de um determinado setor, como MEIs do setor de beleza, transporte, entre outros. Quem empresta dinheiro também terá um retorno de 1% após 90 dias.