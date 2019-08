Financiamento de imóvel com IPCA pode ser mais caro mesmo com juro menor

São Paulo – O financiamento de imóveis indexado ao índice oficial da inflação, o IPCA, anunciado nesta terça-feira (20) pela Caixa, pode ser mais caro do que o financiamento indexado à Taxa Referencial (TR), mesmo com taxa de juros menor, de 3% ao ano. É o que conclui uma simulação feita por Marcelo Prata, fundador da Resale, plataforma que vende imóveis retomados pelos bancos.

A simulação foi feita nos últimos cinco anos para um imóvel de 500 mil reais, com entrada de 20% do valor e o restante (400 mil reais) financiado em 15 anos.

Foram feitas duas simulações: uma considerando que ambos ofereçam taxa de efetiva de juros de 3% ao ano ao mutuário e outra considerando que o financiamento indexado à inflação tenha taxa de juros de 3% ao ano e, o indexado à TR, 8,5% de juros ao ano.

Em ambos os cenários o mutuário gastou mais no financiamento imobiliário indexado ao IPCA do que no financiamento indexado à TR.

Na simulação que considera que ambos ofereçam taxas de juros de 3% ao ano, a diferença entre os dois financiamentos é assustadora: o mutuário pagaria 200 mil reais a mais no financiamento indexado ao IPCA: 767,2 mil reais, contra 566,1 mil reais se o indexador fosse a TR.

Já na simulação que considera que o financiamento indexado à inflação ofereça taxa de 3% ao ano, enquanto o indexado à TR cobre 8,5% de juros ao ano, o mutuário também desembolsaria mais no financiamento atualizado pelo IPCA: uma diferença de 30 mil reais em relação à TR. Enquanto pagaria 767,2 mil reais no indexado à inflação, pagaria 737 mil reais no indexado à TR.

Gráfico que compara TR e IPCA nos últimos cinco anos feito pela Resale Gráfico que compara TR e IPCA nos últimos cinco anos feito pela Resale

É necessário ressaltar que o comportamento passado do indicador da inflação não irá necessariamente refletir o futuro, mas o objetivo do levantamento é apenas apontar que o IPCA pode oscilar muito mais do que a TR, que acompanha de perto a Selic e sofre menos o impacto de conjunturas econômicas.

Portanto, para quem tem alternativa em escolher entre ter um financiamento imobiliário indexado à inflação e outro indexado à TR, deve optar pela TR se quiser pagar menos pelo financiamento e ter mais certeza sobre como o valor da prestação irá oscilar, diz Prata.

Prestação e juros menores

Dada às diferenças entre os dois financiamentos, não é à toa que a nova linha anunciada pela Caixa irá ter como limite 20% da renda do mutuário, e não 30%, como nas linhas ligadas à TR. Isso porque as prestações indexadas ao IPCA devem flutuar mais, comprometendo a renda do mutuário.

Segundo levantamento da Resale, em alguns meses, como junho de 2018, a inflação foi de 1,26%, enquanto a variação da TR foi 0. É por conta disso também que as prestações vão ser até 51% mais baratas do que as prestações indexadas à TR: é uma forma de acomodar essas oscilações no orçamento do mutuário.

Como o financiamento indexado ao IPCA só poderá tomar como limite 20% da renda do mutuário, ele será mais inacessível do que o financiamento indexado à TR. Ou seja: só será válido para quem pode dar uma boa entrada, de forma que o valor financiado fique abaixo de 20% da sua renda.

Portanto, para quem tem menos dinheiro, e não está disposto a aceitar o risco das oscilações da prestações conforme a variação do IPCA durante 15 anos, o financiamento indexado à TR continuará a ser o mais adequado.

A Caixa irá oferecer a linha de financiamento indexado ao IPCA como uma alternativa ao mutuário, com taxas de 2,95% ao ano a 4,95% ao ano. Todas as linhas indexadas à TR serão mantidas, com juros que variam entre 8,5% ao ano e 9,75% ao ano.

As taxas valerão para os novos contratos e entrarão em vigor a partir do dia 26 de agosto. Os contratos de financiamento habitacional com atualização pelo indexador IPCA seguirão as seguintes condições: prazo máximo de 360 meses e cota máxima de financiamento de 80%.

Objetivo da nova linha

Prata ressalta que o financiamento imobiliário ligado ao IPCA foi criado como forma de fazer com que o funding para essa modalidade de crédito não fique escasso, dependendo apenas da poupança e do FGTS.

Com taxas de mercado, o crédito imobiliário passa a ficar atraente para investidores e poderá ser financiado também via mercado de capitais.

Ou seja: a linha é necessária para que seja possível continuar a oferecer crédito para imóveis. “A transição é dolorosa, mas é necessária. O anúncio da Caixa, que sempre subsidiou o crédito imobiliário, é corajoso. O banco só não fez isso antes por questões políticas. Crédito indexado à inflação já é comum em bancos menores e também no exterior”.

O fundador da Resale acredita que outros grandes bancos vão correr atrás e também oferecer a modalidade indexada ao IPCA, com juros menores.