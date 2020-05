Filas para saque do R$ 600 foram reduzidas ou zeradas, diz Caixa

A Caixa informou, nesta quarta-feira, 6, que as filas nas portas das agências causadas pelo saque do auxílio emergencial tiveram uma redução considerável em todo o país. Disse ainda que em muitas unidades as filas foram zeradas antes da abertura das portas.

Entre as medidas tomadas estão a instalação de impressoras para facilitar a triagem fora da agência e a parceria com prefeituras de cerca de 500 cidades, que contribuíram para a sinalização e organização das filas.

O banco disse ainda que reforçou o atendimento nas agências com mais 3 mil funcionários, além de alocar 4.800 vigilantes e quase 900 recepcionistas para organizarem as filas e orientarem o público.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 14h, serão atendidas. Mesmo com as unidades fechando às 14h, o atendimento continua até o último cliente do dia.

O banco disponibilizou também cinco caminhões-agência itinerantes que estão atendendo em locais com maior necessidade, conforme cronograma abaixo:

Alfredo Chaves (ES) – até 08 de maio;

Nova Xavantina (MT) – 07 a 16 de maio;

São Felix do Xingu (PA) – 07 a 15 de maio;

Buriticupu (MA) – 12 a 15 de maio;

Viseu (PA) – 14 a 29 de maio

Balanço

O último balanço divulgado pela Caixa apontou qu 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial. Ao todo, mais de 35 bilhões de reais já foram creditados. Até 9h desta quarta-feira (6), 51,1 milhões de cidadãos se cadastraram para solicitar o benefício.