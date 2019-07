Fiat Uno ou Volkswagen Up? Veja qual modelo de carro desvaloriza menos

São Paulo – Um estudo da KBB Brasil mostra que o Fiat Uno desvaloriza, em média, mais do que o Volkswagen Up!. Enquanto o modelo da montadora italiana desvaloriza, em média, 9,9% ao ano, o da alemã cai 9% ao ano.

Os modelos foram escolhidos porque competem diretamente na categoria hatchback, já que são vendidos pela mesma faixa de preço. No estudo, foi aplicado o conceito de desvalorização, que leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

No levantamento, embora o Up! apresente versões com maior desvalorização, os resultados são mais semelhantes do que as versões do Uno, nas quais os resultados são mais diversos.

O destaque de baixa desvalorização são quatro versões do Fiat Uno. O Sporting 1.3 8V mecânico perde apenas 0,13% ao ano e lidera a listagem. A versão é seguida pelo Sporting 1.3 8V GSR, cujo valor diminui 3,10% ao ano, enquanto o terceiro posicionado, o Way 1.3 GSR, perde 4,36% do seu preço ao ano. Encerrando a sequência, o Way 1.3 versão mecânico apresenta taxa de perda de 6,13% do seu valor por ano, ficando atrás do similar com câmbio automatizado.

O modelo da Volkswagen aparece a partir do quinto lugar: a versão Up! Take 1.0 12V mecânico registra desvalorização de 7,63% ao ano. A Fiat volta a aparecer na sexta posição com o Uno Way 1.0 6V mecânico, que perde 8,26% ao ano.

A montadora alemã domina do 7º ao 11º lugar. O High Up! 1.0 TSI 12V mecânico desvaloriza 8,30% ao ano. Ainda na mesma faixa, o Move Up! 1.0 TSI 12V mecânico conta com queda de 8,52% ao ano. Sua outra versão – Move Up! 1.0 12V mecânico – perde 9,85% ao ano na análise.

No 12º lugar, o Volkswagen Up! Cross Up! 1.0 TSI 12V mecânico perde cerca de 10,25% ao ano em valor para revenda, seguido pelo Move Up! 1.0 12V IMOTION com embreagem automática, que desvaloriza 11,51% ao ano.

Embora o Uno apresente as versões com números mais baixos em desvalorização, é uma versão do modelo que apresenta a maior taxa de desvalorização: o Drive 1.0 6V mecânico, que perde 12,45% ao ano.

Confira abaixo a relação das versões do Fiat Uno e VW Up! que menos desvalorizam: