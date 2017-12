Fiat anuncia recall de 21,8 mil unidades do recém-lançado Argos

São Paulo — A Fiat anunciou nesta quinta-feira (7) recall dos veículos Argo, versões Drive, Precision e HGT, ano/modelo 2017/2018. Os 21.778 veículos envolvidos na convocação têm números de chassis (não sequenciais) de 9BD358A42JYH10115 a 9BD358A9WJYH10215.

Segundo a montadora, os proprietários devem agendar, a partir de 11 de dezembro, seu comparecimento a uma das concessionárias Fiat para que sejam providenciados, gratuitamente, a verificação e o reparo do chicote elétrico do volante de direção e, se necessária, a substituição do volante de direção completo.

“Foi identificada a possibilidade do rompimento do chicote elétrico do volante de direção, devido a um possível esmagamento provocado pela cobertura do air bag, podendo provocar a sua desativação e, em casos extremos, o acionamento involuntário do air bag do motorista, com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros”, explica a Fiat em nota.