FGTS terá nova rodada de saques por causa do coronavírus

O Ministério da Economia confirmou à EXAME nesta sexta-feira (20) que o governo está estudando uma nova rodada de saques do FGTS. O objetivo é auxiliar os trabalhadores em meio à pandemia e estado de calamidade públicado causado pelo coronavírus.

No momento, o Ministério analisa qual seria o valor máximo que poderia ser sacado pelos trabalhadores. Esse valor será calculado levando em conta o saldo disponível no fundo. “As contas ainda estão sendo feitas. E preciso saber quanto sobrará do atual saque aniversario, que ainda está aberto até o dia 31 de março”, diz o Ministério, em nota.

Regras e calendário estão em elaboração e serão definidos em medida, a ser anunciada na semana que vem. Os saques devem acontecer ainda no primeiro semestre, segundo o Ministério.

Saque-aniversário

O calendário do saque-imediato, de 500 reais, acabou. Contudo, os trabalhadores podem optar, desde o início do ano pela modalidade de saque-aniversário de parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mas quem tomar a decisão terá que esperar pelo menos dois anos para voltar ao saque-rescisão.

O saque-aniversário será de abril a junho para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, de maio a junho para os nascidos em março e abril e de junho a agosto para os nascidos em maio e junho.

Valores de retirada:

Limite das faixas de saldo em R$ Porcentual do saldo que poderá ser sacado Parcela adicional até R$ 500 50% de R$ 500,01 até R$ 1000 40% R$ 50,00 de R$ 1000,01 até R$ 5000 30% R$ 150,00 de R$ 5000,01 até R$ 10.000,00 20% R$ 650,00 de R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00 15% R$ 1.150,00 de R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00 10% R$ 1.900,00 acima de R$ 20.000,001 5% R$ 2.900,00

A partir de agosto, a retirada ocorrerá no mês de aniversário até dois meses depois. De 2021 em diante, as retiradas sempre ocorrerão no mês de nascimento do trabalhador, até dois meses depois. Caso o beneficiário não faça o saque no período permitido, o dinheiro volta para a conta do FGTS.

Para escolher a modalidade de “saque-aniversário”, o beneficiário deve entrar na seção correspondente, no site do FGTS, ou via aplicativo, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS e para computadores com o sistema Windows.

Após confirmação de cadastramento e antes de optar pelo tipo de saque, a página do FGTS permite simulação do valor que o trabalhador teria direito e informa o período de saque conforme o mês de aniversário de cada correntista.

Em seu site, a Caixa Econômica alerta para o fato de que ao fazer a opção pelo saque-aniversário, “o trabalhador não poderá sacar o total da conta por motivo de demissão, mas tem direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o saque da multa rescisória. Ficam mantidos os saques para a compra da casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos já previstos anteriormente na Lei”.