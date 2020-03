FGTS: 36 milhões de trabalhadores podem sacar R$ 998 até o final do mês

O prazo para sacar o FGTS termina na próxima semana, dia 31 de março. Cerca de 36 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de 998 reais do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Segundo a Caixa Econômica, até esta terça-feira (24), banco realizou o pagamento de mais de 28 bilhões de reais do Saque Imediato do FGTS para cerca de 60 milhões de trabalhadores. Esse valor é referente ao programa saque imediato. A nova rodada do saque devido à pandemia de coronavírus ainda não foi anunciada pelo governo.

Os clientes da Caixa com conta no FGTS tiveram o valor depositado automaticamente na conta corrente ou poupança. Vale destacar que o saque imediato não altera o direito de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso o trabalhador tenha sido demitido sem justa causa ou nas demais hipóteses previstas em lei. Além disso, o trabalhador que realizar o saque não adere automaticamente ao Saque-Aniversário.

Como sacar

Com a pandemia de coronavírus, a orientação é que os interessados em resgatar o dinheiro façam isso pelo aplicativo FGTS da Caixa.

O valor sacado pode ser transferido para uma conta bancária da titularidade do trabalhar em qualquer instituição financeira, sem nenhum custo.

A partir desta terça-feira (24), as agências funcionam em das 10h às 14h, e o atendimento está restrito apenas aos casos que não podem ser tratados pelo atendimento telefônico ( 0800-724-2019) ou pelos aplicativos do banco para celular e demais serviços digitais. Além disso, a Caixa manterá a abertura antecipada em uma hora de 1.619 agências, exclusivamente para os atendimentos de clientes de grupo de risco.

Saque imediato

O programa de saque imediato do FGTS teve início em setembro do ano passado. Inicialmente, a medida estabelecia o saque de até 500 reais por conta do fundo, mas o limite subiu para 998 reais com a sanção da lei de conversão de medida provisória nº 13.932/2019, no final de 2019.

O limite só subiu para quem tinha saldo de até 998 reais (valor do salário mínimo, na época) em 24 de julho deste ano. Quem tem saldo acima desse valor na conta do FGTS só poderá retirar os 500 originalmente previstos.