FGC começa a pagar quem tinha CDBs do Banco Neon a partir de amanhã

São Paulo — O FGC (Fundo Garantidor de Crédito) vai começar a pagar os investidores em papéis emitidos pelo Banco Neon nesta sexta-feira (18). O banco teve sua liquidação decretada pelo Banco Central em 4 de maio.

Em nota, o FGC afirmou que os investidores em CDBs do banco receberão até 250 mil reais por CPF. As contas conjuntas terão direito a esse valor dividido pelo número de titulares.

Os clientes do Banco Neon que possuem relacionamento com a Neon Pagamentos, responsável pela conta digital e cartão pré-pago Neon, e aplicações em CDBs, deverão acessar o aplicativo da Neon Pagamentos a partir de amanhã e seguir as instruções para que seja efetuado o pagamento da garantia. As informações no app estarão disponíveis até 18 de junho.

Para os demais clientes do Banco Neon, o pagamento da garantia será feito por intermédio das agências do Bradesco. Segundo o FGC, o pagamento será efetivado no município constante no cadastro da pessoa junto ao banco liquidado. Na hipótese de o município não ter agência Bradesco, o pagamento será efetivado na agência do município mais próximo.

O titular do crédito deverá assinar, no ato do recebimento do dinheiro, o Termo de Cessão de Créditos, Direitos, Sub-rogação, Recibo de Pagamento e Outras Avenças (“Termo de Sub-rogação”).

O FGC disponibiliza mais informações em seu site e o Banco Neon possui um telefone para atendimento aos clientes com dúvidas. O número é 0800 326 0844.