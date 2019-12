Feirões limpa nome têm prazos prorrogados

São Paulo – Os feirões limpa nome do Serasa Consumidor e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) tiveram os prazos prorrogados até 22 de dezembro e 23 de dezembro, respectivamente. É uma oportunidade para os consumidores que estiveram com o nome sujo renegociarem as suas dívidas antes do Natal.

O feirão do Serasa Consumidor teve início em novembro e até agora 1,5 milhão de pessoas já negociaram suas dívidas que já somam mais de 2,2 milhões de acordos fechados. Mais da metade dos acordos tiveram descontos entre 81% e 98% do valor da dívida.

Entre as empresas participantes do feirão estão Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embratel, Anhanguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime. Os descontos oferecidos podem chegar a 98%.

Os interessados em participar devem acessar o site (www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online) e renegociar dívidas diretamente com os credores de forma gratuita 24 horas por dia. Ao se cadastrar no site, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas com as empresas participantes e as ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário. Na plataforma é possível ainda simular a melhor condição de pagamento e são indicados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores para dúvidas.

SPC Brasil

No feirão online do SPC é realizado em 11 capitais (São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, Teresina, Rio Branco e Manaus) e em mais quatro cidades do interior do país (Feira de Santana – BA, Ibirité – MG, Pato Branco – PR e Santo Antônio da Platina – PR).

Os descontos podem chegar em até 90% e são mais de 147 empresas participantes desde bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do ramo de serviços e mais de 1 milhão de títulos disponibilizados para renegociação com condições especiais para quem estiver interessado em regularizar as pendências. Os interessados podem verificar no site do feirão do SPC Brasil (https://www.spcbrasil.org.br/feirao).

“Prorrogamos o feirão por mais uma semana para que ainda mais brasileiros tenham oportunidade de negociar e iniciar o próximo ano sem dívidas. Quem está inadimplente deve priorizar o pagamento das contas utilizando o 13º e FGTS, por exemplo. Para isso, é importante fazer esforço e consumir com responsabilidade para não reincidir nos atrasos e começar o ano de 2020 no azul”, afirma Roque Pellizzaro Junior, presidente do SPC Brasil.