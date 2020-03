Feirão Limpa Nome permitirá parcelamento de dívida em até 48 vezes

O Serasa Consumidor anunciou, na tarde desta sexta-feira (20), que permitirá o parcelamento em até 48% das dívidas para quem participar do Feirão Limpa Nome Online.

A ação é válida durante todo o Feirão Serasa Limpa Nome online, que vai até o dia 31 de março. Os interessados em participar devem entrar no site do Serasa Consumidor e pelo aplicativo do Serasa Consumidor.

Entre as empresas participantes estão Digio, Tricard, BMG, Recovery, Credsystem e Ativos e os descontos oferecidos pelas empresas são os seguintes:

Digio – Parcelamento em até 18x para dívidas de cartão e até 36x empréstimo;

Tricard –Parcelamento em até 6x sem juros ou até 24x com juros de 1% a.m

BMG – Parcelamento em até 48x e com 45 dias para o pagamento da primeira parcela

Ativos – Parcelamento em até 48x.

Recovery – Parcelamento em até 48%, além de 15 dias para pagamento à vista e 60 para pagamento a prazo.

Segundo a Serasa Experian, a possibilidade de parcelamento foi anunciada visando para auxiliar no reaquecimento da economia, considerando as medidas de restrição adotadas para combater a pandemia do Covid-19.

“A partir do agravamento da epidemia no país, buscamos os parceiros do Feirão Limpa Nome para oferecer descontos e, principalmente, condições de pagamento de dívidas nunca antes vista pelos consumidores brasileiros. Com as pessoas se preservando em suas casas, vemos um crescimento em negociações online e nossos parceiros passam a oferecer uma oportunidade inédita”, explica o diretor Giresse Contini.

