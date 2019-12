Feirão Limpa Nome do Serasa é prorrogado até 15 de dezembro

São Paulo – O Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor foi prorrogado até o dia 15 de dezembro. Com isso, os consumidores que estão com dívidas atrasadas ou com nome sujo terão mais uma oportunidade de renegociar os débitos pelo computador, tablet ou celular com descontos de até 98%.

O feirão teve início em novembro e até agora mais de 1 milhão de consumidores já negociaram suas dívidas que já somam mais de 1,6 milhões de acordos fechados.

“Prorrogaremos o Feirão Serasa Limpa Nome por mais 15 dias por conta da grande busca das pessoas em quitar suas dívidas neste fim de ano. Muito desse movimento se deve ao pagamento do 13° salário, além do saque do FGTS, impulsionando mais ainda a renegociação”, explica Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome.

Como participar

Para participar do evento, basta acessar o site e renegociar dívidas diretamente com os credores de forma gratuita 24 horas por dia. Ao se cadastrar no site, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas com as empresas participantes e as ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário.

Na plataforma é possível ainda simular a melhor condição de pagamento e são indicados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores para dúvidas.

Entre as empresas que participam do evento e oferecem descontos e prazos de pagamentos diferenciados para contas em atraso estão Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime.