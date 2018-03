Feirão Limpa Nome da Serasa renegocia dívidas em São Paulo

O Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira (19), em São Paulo, e vai até o sábado (24). O atendimento presencial acontece no Vale do Anhangabaú, embaixo do viaduto do chá, das 8h às 18h.

Durante o evento, os consumidores poderão colocar a sua vida financeira em ordem com condições especiais, e terão o auxílio de consultores da Serasa. Na edição desse ano, as dívidas poderão ser renegociadas com bancos, financeiras, recuperadoras de crédito e, pequenas e médias empresas.

Até agora as empresas confirmadas são Omni, Banco Pan, Recovery, Santander, Porto Seguro Cartões, Caixa Econômica Federal. Para saber se você tem dívida com alguma dessas empresas, consulte o site da Serasa. Já o banco Honda e a Kroton oferecem descontos em dívidas pelo site do feirão.

No último Feirão online, realizado pela empresa em novembro, mais de um milhão de consumidores negociaram ao menos uma dívida, com descontos que chegaram a até 95%.

Com duração de 31 dias, as dívidas mais renegociadas foram as de bancos e financeiras (30,5%); cartões (26,6%); telefonia e internet (19,4%) e recuperadoras de crédito (16,6%).