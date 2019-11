Feirão da Serasa em São Paulo é oportunidade para limpar o nome

São Paulo – Os consumidores de São Paulo que estiverem com o nome sujo e negativado poderão renegociar suas dívidas pessoalmente com condições especiais no 24º Feirão Serasa Limpa Nome, que ocorrerá no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros.

O evento começa na próxima segunda-feira (11) e encerrará no dia 17 de novembro. O horário de atendimento será das 8h às 18h e é necessário levar um documento com foto e número do CPF.

No total, são 30 empresas participantes, como Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime.

Feirão online

Quem não puder ir pessoalmente ao Feirão, pode renegociar suas dívidas pela internet, no site do Serasa Consumidor. Ao se cadastrar no site, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas com as empresas participantes e as ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário.

Na plataforma é possível ainda simular a melhor condição de pagamento e são indicados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores para dúvidas.