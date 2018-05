Feirão da Caixa oferece mais de 60 mil imóveis em São Paulo

A Caixa Econômica Federal abriu hoje (4), no Parque de Exposições Anhembi, o Feirão da Casa Própria, oferecendo mais de 64 mil imóveis novos e 11 mil usados. Salvador e Porto Alegre também recebem o feirão. Somente na capital paulista, estão disponíveis 64.934 mil unidades.

Na abertura do evento, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, destacou que o governo federal tem destinado cada vez mais recursos para moradias. “Estamos fortalecendo o programa habitacional e o mercado imobiliário no país. Queremos gerar mais de 1 milhão de postos de trabalho com a construção civil”, disse Baldy.

A edição paulista do Feirão da Caixa traz 87 construtoras e 162 imobiliárias para oferecer 54 mil imóveis novos e 11 mil usados. No mesmo espaço do Anhembi, o visitante pesquisa uma casa, simula o valor das prestações e assina o contrato de financiamento.

No dia 18 deste mês, o feirão estará nos município de Belo Horizonte e Uberlândia, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro, em Goiânia e em São Luís. No fim de semana seguinte, de 25 a 27 de maio, o feirão encerra a edição deste ano em seis capitais (Brasília, Belém, Curitiba Florianópolis, Fortaleza e Recife e em Campinas, no interior paulista.

Segundo o presidente da Caixa, Nelson de Souza, a expectativa é atingir R$ 15 bilhões em negócios realizados e receber 250 mil visitantes nas 15 cidades que realizam o feirão neste ano. “Temos demanda e recursos, e o poder aquisitivo das famílias está melhor. São variáveis que vêm ao encontro de um melhor momento da economia brasileira”, disse.

Para participar, o interessado deve levar o documento de identidade, o CPF e os comprovantes de renda e de residência atualizados. A aprovação do crédito é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais.