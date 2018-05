Feirão Caixa da Casa Própria começa hoje em mais cinco cidades

O Feirão Caixa da Casa Própria 2018 recomeça hoje (18), às 10h, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Uberlândia (MG), Goiânia e São Luís. Até domingo (20), serão ofertados 58.123 imóveis entre novos e usados.

Em Belo Horizonte, o evento será realizado nos Pavilhões I e II da Expominas, com 61 parceiros da Caixa e 14.472 imóveis ofertados. No Centro de Convenções de Goiânia estarão à venda 6.663 habitações, oferecidas por 67 parceiros. No Rio de Janeiro, o evento será no Pavilhão II do Riocentro, contando com 64 parceiros e 15.188 imóveis à venda.

O Pavilhão Multicenter do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abrigará o feirão da capital do Maranhão. Estarão à venda em São Luís 7.800 imóveis, com a participação de 31 parceiros. Em Uberlândia (MG), o evento acontecerá no Center Convention, com 49 parceiros ofertando 14 mil imóveis.

No feirão, o visitante pode encontrar um imóvel, simular o valor da prestação e assinar o contrato de financiamento. Ao todo, o feirão vai reunir 1.600 empregados do banco, 422 correspondentes imobiliários, 559 construtoras e 124 imobiliárias para oferecer 179 mil imóveis novos e 23 mil usados.

Para solicitar crédito no Feirão Caixa, o interessado deve levar o documento de identidade, o CPF e os comprovantes de renda e de residência atualizados. A aprovação do crédito é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site http://www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana.

Na primeira semana do feirão, foram movimentados cerca de R$ 4,4 bilhões. De 4 a 6 de maio, o evento recebeu 62.515 visitantes nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Salvador. Foram encaminhados 22.538 contratos para concessão de crédito.

A última semana do Feirão Caixa acontecerá de 25 a 27 de maio em Brasília, Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e no Recife.