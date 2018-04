Feirão Caixa da Casa Própria começa no dia 4 de maio

São Paulo – Começa na próxima sexta-feira, no dia 4 de maio, o Feirão Caixa da Casa Própria 2018. Em três fins de semana, o evento vai ofertar mais de 202 mil imóveis, entre novos e usados, em 15 cidades. Estarão disponíveis todas as modalidades de financiamento imobiliária oferecidas pela Caixa.

A abertura no dia 4 de maio, às 10h, acontecerá nas cidades de São Paulo (SP), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS) até domingo, dia 6 de maio. Depois, o feirão 2018 será retomado no dia 18 de maio nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG), Goiânia (GO) e São Luís (MA). No fim de semana seguinte, de 25 a 27 de maio, o feirão encerra a edição deste ano em Brasília (DF), Belém (PA), Campinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

As condições dos financiamentos são as mesmas oferecidas em agências do banco. O diferencial do evento é que é possível, em um mesmo espaço, encontrar um imóvel, simular o valor da prestação e assinar o contrato. A edição desse ano do feirão vai reunir 1,6 mil empregados do banco, 422 correspondentes imobiliários, 559 construtoras e 124 imobiliárias para oferecer 179 mil imóveis novos e 23 mil usados.

Durante o evento também serão realizados leilões, que não são detalhados pelo banco. O presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, diz apenas que as construtoras poderão oferecer descontos aos participantes do evento, sem citar um porcentual médio, mínimo ou máximo.

Juros menores

Recentemente, a Caixa reduziu em até 1,25 ponto porcentual as taxas de juros do crédito imobiliário que utilizam recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

As taxas mínimas passaram de 10,25% ao ano para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% ao ano para 10% ao ano para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

O banco também melhorou as condições no financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento do imóvel usado subiu de 50% para 70%.

A Caixa ainda retomou o financiamento de operações de interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos), com cota de até 70%.

Crédito

Para solicitar crédito no feirão Caixa, o interessado deve levar o documento de identidade, o CPF e os comprovantes de renda, que pode ser carteira profissional ou holerite, e de residência atualizados.

A aprovação do crédito é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais. Os interessados também podem obter informações em todas as agências do banco, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana.

Serviço

Feirão Caixa da Casa Própria 2018

De 4 a 6 de maio, de 18 a 20 de maio e de 25 a 27 de maio de 2018

Sextas-feiras e sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h*

Confira o calendário completo e as cidades participantes

* Em Brasília, no domingo, o atendimento será realizado das 8h às 12h