Febraban e Procons realizam mutirão de dívidas no país

São Paulo – A Febraban – Federação Brasileira dos Bancos, em parceria com a Procons Brasil, associação que reúne órgãos de defesa do consumidor de todo o País, realiza um mega mutirão de negociação de dívidas com bancos até o final do mês.

Mais de 50 Procons de todo o Brasil participam da ação que termina no dia 30 de setembro. Para participar, o interessado deve entrar em contato com o órgão de defesa do consumidor da região onde mora e se informar sobre o horário de atendimentos. (veja lista completa abaixo)

Sempre vale lembrar que o consumidor não precisa esperar pela realização de um mutirão caso queira negociar suas dívidas. Os principais bancos mantêm canais disponíveis para prestar esse serviço e reservam, em seus sites, áreas específicas para este tipo de atendimento.

Além das ferramentas desenvolvidas pelas instituições financeiras, os clientes podem encaminhar suas propostas de negociação aos bancos por meio do site.

A plataforma, criada pelo governo federal, é um canal direto de comunicação entre os consumidores e mais de 80 instituições financeiras de todo o Brasil, para solução alternativa de conflitos de consumo. Ela está disponível na internet e, também, por meio de aplicativos para celular.

“Cerca de 80% das pessoas que participam dos mutirões realizados por meio da plataforma do consumidor.gov.br chegam a um acordo com os bancos”, informa Amaury Oliva, diretor de Autorregulação da FEBRABAN, ao falar da eficácia dos mutirões de negociação de dívida para eliminar pendências financeiras com os bancos.

Negociação online

A negociação online para quitar dívidas de clientes e empresas avança em plataformas e aplicativos oferecidos pelos principais bancos do país. Os acordos feitos de forma virtual já representam 40% do total em algumas instituições financeiras.

Pela estimativa do setor, as negociações online, entre este e o próximo ano, já deverão ultrapassar as presenciais, feitas nas agências – a exemplo do que ocorre com as transações bancárias, com o maior uso do mobile banking no dia a dia do cliente.

Os cinco maiores bancos de varejo do Brasil têm, em seus sites, páginas específicas para negociação de dívidas (links abaixo). Juntos, eles representam aproximadamente 95% do mercado de crédito ao consumidor do Brasil.

Banco do Brasil

Bradesco

Caixa

Itaú Unibanco

Santander

Lista de Procons participantes

Alagoas

• Procon estadual

• Procon de Arapiraca

• Procon de Maceió

Amazonas

• Procon de Manaus

Bahia

• Procon estadual

• Procon de Feira de Santana

• Procon de Juazeiro

• Procon de Lauro de Freitas

• Procon de Salvador

• Procon de Vitória da Conquista

Ceará

• Procon estadual

Maranhão

• Procon estadual

Mato Grosso

• Procon estadual

Minas Gerais

• Procon Caetés

• Procon de Congonhas

• Procon de Nova Serrana

• Procon de Unaí

Paraíba

• Procon estadual

• Procon de Cabedelo

• Procon de Campina Grande

• Procon de Caruaru

Paraná

• Procon estadual

• Procon de Assai

• Procon de Cambé

• Procon de Cianorte

• Procon de Cornélio Procópio

• Procon de Ivaiporã

• Procon de Jacarezinho

• Procon de Japira

• Procon de Matelandia

• Procon de Maringá

• Procon de Rio Negro

• Procon de Santa Helena

• Procon de Santo Antonio da Platina

• Procon de Sarandi

• Procon de Telêmaco Borba

• Procon de Ubiratã

• Procon de União da Vitória

Pernambuco

• Procon estadual

• Procon de Recife

• Procon de Cabo de Santo Agostinho

• Procon de São Lourenço da Mata

Piauí

• Procon de Parnaíba

Rio de Janeiro

• Procon municipal (Procon Carioca)

Rio Grande do Norte

• Procon estadual

• Procon de Natal

Rio Grande do Sul

• Procon de Bento Gonçalves

• Procon de Santa Maria

Roraima

• Procon de Boa Vista

Santa Catarina

• Procon de Caçador

• Procon de Iaçara

• Procon de Joinville

São Paulo

• Procon de Santos

Sergipe

• Procon estadual