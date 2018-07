Extrato do INSS para se aposentar agora é emitido pela internet

São Paulo – O extrato das contribuições ao INSS, necessário para quem vai pedir a aposentadoria, agora pode ser emitido pelo site Meu INSS, sem precisar ir a uma agência. A novidade foi divulgada na segunda (16).

Chamado de Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) o documento é a base de dados utilizada pelo INSS para conceder e calcular a aposentadoria. Se ele estiver errado, a aposentadoria pode ser calculada errada ou pode não ser concedida. Por isso, é importante consultar o extrato e corrigi-lo o quanto antes, se necessário.

O trabalhador também pode buscar o extrato do INSS com agendamento em uma unidade do INSS. Os bancos Caixa e Banco do Brasil também disponibilizam diretamente a consulta ao extrato para correntistas.

A mudança está prevista na Instrução Normativa nº 96, que estabeleceu que o site Meu INSS é o principal canal para emitir extratos e solicitar serviços do INSS. Contudo, se não conseguir emitir o extrato por esse canal, o trabalhador pode agendar atendimento em uma agência.

O INSS passou a emitir o extrato pela internet para melhorar o fluxo de atendimento nas agências. Nos últimos doze meses, o instituto atendeu mais de 9 milhões de pedidos nas agências para obter os extratos.

Outros serviços também passarão a ser atendidos somente com agendamento e estão acessíveis pelo site do INSS: consultas ao histórico de crédito de benefício, carta de concessão, extrato de empréstimo consignado, extrato de Imposto de Renda e consulta à declaração de benefício.

Como se cadastrar no site Meu INSS

Para fazer o cadastro no site Meu INSS, é bom ter em mãos o documento de identidade e a carteira de trabalho. O site faz algumas perguntas para conferir a identidade do usuário, como datas de recebimento de benefícios ou de realização de contribuições, nomes de empresas onde trabalhou e valores recebidos.

Se errar mais de uma pergunta, o trabalhador pode aguardar 24 horas para tentar novamente. Também pode ligar para o número 135 ou, em último caso, ir a uma agência do INSS.

Como corrigir o extrato do INSS

O trabalhador pode corrigir o extrato do INSS a qualquer momento, sem precisar a esperar a hora de se aposentar. É melhor incluir, excluir ou retificar informações logo, para não perder tempo para começar a receber o benefício.

Para corrigir dados, é necessário agendar uma atualização de cadastro em uma agência do INSS.

Para ser atendido nas agências, é preciso apresentar um documento de identidade e os documentos necessários para realizar a alteração solicitada. Também é necessário preencher o requerimento de atualização e apresentar no momento do atendimento.