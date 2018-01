Explicado por que mesma lotérica teve 3 ganhadores da Mega

São Paulo – O resultado da Mega da Virada 2017 repercutiu nos últimos dias por uma informação, no mínimo, curiosa. Três dos 17 ganhadores do país apostaram na mesma lotérica, em Parelheiros, na zona Sul de São Paulo, o que gerou polêmica entre apostadores.

No entanto, a explicação para tal episódio era mais simples do que parecia. Segundo apurou VEJA, tudo não passou de um “erro” de um apostador, que, por engano, jogou os mesmos números três vezes. É a primeira vez na história que uma mesma casa tem três bilhetes premiados.

A Mega da Virada sorteou R$ 306,7 milhões na noite do último domingo (31). Os números sorteados foram 06 – 37 – 34 – 10 – 03 e 17 e cada ganhador vai receber R$ 18 milhões. Com exceção do sortudo de Parelheiros, é claro, cujas apostas renderam R$ 54 milhões.

A Caixa informou que o ganhador já se apresentou e deu entrada no processo de saque do prêmio.

Segundo o banco, as apostas premiadas foram de São Paulo (seis apostas, sendo quatro da capital e duas em Guarulhos), Bahia (de Prado, Uruçuca e Cruz das Almas), Paraná (São João do Triunfo e Rio Azul), Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem) e Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e Seropédica), além de Belém (PA) e Brusque (SC).