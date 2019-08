Exibido, “deixa a vida te levar” ou organizado nas finanças? Faça o quiz

São Paulo – A Serasa lançou um quiz gratuito que indica como o consumidor está lidando com as suas finanças.

Para saber qual é o seu perfil de consumo, basta responder a um breve questionário. Se mentir, o questionário poderá duvidar das respostas, indicando que algo deu errado.

Ao final das questões, o consumidor saberá se tem um perfil mais digital, ou seja, se faz tudo pelo celular e acompanha todos os seus gastos pela internet; se tem um perfil exibido, com tendência a esbanjar dinheiro por aí, o que o deixa em situações de aperto ao fim de cada mês; se é organizado e sabe na ponta do lápis tudo que foi gasto; ou o perfil mais preocupante: o famoso “deixa a vida me levar”, que não sabe controlar as finanças e terá dificuldades para arcar com dívidas em algum momento.

A Calculadora de Crédito foi desenvolvida pelos especialistas do portal de educação financeira do Serasa Consumidor.