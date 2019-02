Evite fraudes na declaração do Imposto de Renda

São Paulo – A mudança da declaração do Imposto de Renda para o formato online trouxe comodidade aos brasileiros, porém também pode trazer problemas aos usuários que não se atentarem a segurança ao utilizar seus dados pessoais online.

Um estudo da Norton, software de segurança da Symantec, aponta que no Brasil 46% dos internautas não utilizam nenhum tipo de solução de segurança. Considerando que a Receita Federal espera que 25 milhões de pessoas enviem seu IR online, cerca de 12 milhões dessas pessoas estariam vulneráveis a ataques.

“Não há um número específico de usuários que já sofreram golpes na declaração do IR. Mas o crime eletrônico está ficando complexo e é um segmento criminoso que faz mais dinheiro que o tráfico de drogas. Quando se atua na internet com dados pessoais, isso pode custar R$ 25 bilhões em fraudes”, afirma Otto Stoeterau, Gerente de vendas da Symantec para o mercado de OEM.

Segundo o executivo, embora o software da Receita Federal seja legítimo e seguro, muitas pessoas acabam baixando programas falsos ou são vítimas de e-mails phishing, que alegam possuir o informe de rendimentos do usuário.

Como se proteger

A primeira atitude do usuário deve ser baixar o software da Receita Federal diretamente no site da instituição e evitar clicar em links curtos ou em sites desconhecidos.

Além disso, o usuário deve se atentar quando acessar o site da Receita Federal e verificar a grafia correta do endereço, se há erros de português na página e se o site possui uma navegação segura (isso pode ser observado no endereço, que deve começar com HTTPS://).

“Somente a olho nu não dá para perceber o que acontece dentro de um site. Por isso é importante usar programas de segurança, como antivírus, firewall e programas que verificam a veracidade de sua conexão, como os software internet security, específicos para internet. Uma combinação de soluções para proteção digital é o ideal para garantir uma navegação segura”, aponta Stoeterau.

Criar senhas mais complexas, que misturam números e letras, e uma cópia de segurança da declaração do Imposto de Renda também são altamente recomendáveis.

Além disso, vale lembrar que a Receita Federal não envia comunicados via e-mail, portanto sempre desconfie desse tipo de mensagem. E sempre que possível utilize um computador conhecido para realizar o envio da declaração e evitar máquinas em lan houses ou em espaços públicos.

A Receita Federal informou que já recebeu mais de 3 mi de declarações e espera que 25 milhões de contribuintes entreguem a declaração do Imposto de Renda de 2012 até dia 30 de abril. No ano passado, o número de pessoas que prestaram conta ao fisco somou 24,37 milhões. As declarações devem ser enviadas exclusivamente pela internet por meio do software disponibilizado na página da Receita.