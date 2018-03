Estes são os carros mais seguros do Brasil

São Paulo — O nível de segurança dos carros tem se tornado cada vez mais relevante para o consumidor brasileiro, além do preço. Isso é uma tendência que vem desde a obrigatoriedade dos freios ABS e dos dois airbags frontais.

Depois de apontar quais são os veículos mais baratos do país, a KBB Brasil listou agora, a pedido do site EXAME, quais são os modelos mais seguros do mercado em cada categoria.

Os carros da lista são todos vendidos no Brasil e tiveram desempenho excelente em testes feitos por quatro das mais respeitadas instituições de segurança mundo afora. São elas a Latin NCAP, Euro NCAP, IIHS e a ANCAP.

Muitos dos modelos são importados, e a explicação é óbvia: quanto mais caro o carro, maior a chance de a fabricante ter usado materiais nobres em sua construção. Mas não desanime: também tem carro acessível e seguro nas concessionárias brasileiras.

Não basta um veículo ter equipamentos ativos de prevenção de acidentes ou de mitigação de danos após colisões. O mais importante é a estabilidade estrutural do carro e sua capacidade em preservar a cabine da melhor maneira possível, minimizando os ferimentos aos ocupantes. Isso só pode ser avaliado por meio de “crash tests” —que todos os institutos analisados fazem regularmente.

Nesses testes, eles avaliam, por meio de simulações de colisões frontais e laterais e segundo critérios biomecânicos (que colocam o corpo humano como parâmetro), o quanto os passageiros são afetados pela deformação do carro, classificando-os por meio de notas ou estrelas.

Para os modelos avaliados pela Latin NCAP, as cinco estrelas são a nota máxima que um carro pode receber para a segurança de adultos (passageiros da frente) e crianças. E só as conseguiu, mesmo em testes antigos, quem passou pelos testes de impacto laterais. Como o programa testou poucos modelos feitos aqui na região até hoje, a KBB incluiu também na lista os de 4 estrelas que passaram por testes de impacto laterais.

Na Euro NCAP e na ANCAP, as cinco estrelas são a pontuação mais alta geral do carro: o órgão avalia percentualmente (de 0% a 100%) o quanto o veículo protege tanto adultos quanto crianças. Já o IIHS lista em seu especial Top Safety os carros mais seguros do mercado, que, invariavelmente, tiraram “Good” (nota máxima) na maioria dos quesitos avaliados pelo instituto.

Veja abaixo quais são os carros mais seguros do Brasil

Modelos compactos:

Audi A1 (ANCAP – 5 estrelas)

BMW i3 (ANCAP – 5 estrelas)

Citroën DS3 (ANCAP – 5 estrelas)

Honda City (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 4 estrelas crianças)

Honda Fit (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 4 estrelas crianças)

Kia Soul (IIHS – Top Safety Pick)

Mini Cooper (IIHS – Top Safety Pick)

Volkswagen up! (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 4 estrelas crianças)

Volkswagen Polo (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 5 estrelas crianças)

Volkswagen Virtus (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 5 estrelas crianças)

Modelos médios:

Audi A4 (IIHS – Top Safety Pick Plus)

Audi Q5 (Euro NCAP – 5 estrelas)

BMW Série 2 (IIHS – Top Safety Pick Plus)

BMW Série 2 Active Tourer (Euro NCAP – 5 estrelas)

Citroën DS4 (ANCAP – 5 estrelas)

Ford Focus (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 4 estrelas crianças)

Hyundai Elantra (ANCAP – 5 estrelas)

Jaguar XE (Euro NCAP – 5 estrelas, e ANCAP – 5 estrelas)

Kia Cerato (Forte, IIHS – Top Safety Pick Plus)

Lexus CT200h (IIHS – Top Safety Pick)

Mercedes-Benz CLA (Euro NCAP – 5 estrelas)

Mercedes-Benz Classe B (ANCAP – 5 estrelas)

Mercedes-Benz Classe C (ANCAP – 5 estrelas, e IIHS – Top Safety Pick)

Nissan Sentra (IIHS – Top Safety Pick)

Peugeot 3008 (Euro NCAP – 5 estrelas)

Subaru WRX (IIHS – Top Safety Pick)

Subaru XV (Crosstrek, IIHS – Top Safety Pick)

Toyota Corolla (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 5 estrelas crianças)

Toyota Prius (IIHS – Top Safety Pick Plus e Euro NCAP – 5 estrelas)

Toyota RAV4 (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 4 estrelas crianças)

Volkswagen Beetle (ANCAP – 5 estrelas)

Volkswagen Golf (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 5 estrelas crianças)

Volkswagen Golf Variant (IIHS – Top Safety Pick Plus)

Volkswagen Jetta (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 4 estrelas crianças)

Volvo S60 (ANCAP – 5 estrelas, e IIHS – Top Safety Pick Plus)

Volvo V40 (Euro NCAP – 5 estrelas, e ANCAP – 5 estrelas)

Volvo V60 (ANCAP – 5 estrelas, e IIHS – Top Safety Pick Plus)

Modelos grandes:

Audi A6 (IIHS – Top Safety Pick)

BMW Série 5 (Euro NCAP – 5 estrelas, e IIHS – Top Safety Pick Plus)

Citroën DS5 (ANCAP – 5 estrelas)

Ford Fusion (IIHS – Top Safety Pick)

Honda Accord (IIHS – Top Safety Pick Plus)

Jaguar XF (Euro NCAP – 5 estrelas)

Kia Carnival (Sedona, IIHS – Top Safety Pick Plus)

Kia Optima (Euro NCAP – 5 estrelas, e ANCAP – 5 estrelas, e IIHS, Top Safety Pick Plus)

Lexus ES 350 (IIHS – Top Safety Pick Plus)

Maserati Ghibli (Euro NCAP – 5 estrelas, e ANCAP – 5 estrelas)

Mercedes-Benz Classe E (Euro NCAP – 5 estrelas, e IIHS – Top Safety Pick Plus)

Subaru Legacy (ANCAP – 5 estrelas)

Subaru Outback (ANCAP – 5 estrelas)

Toyota Hilux (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 5 estrelas crianças)

Toyota SW4 (Latin NCAP – 5 estrelas adulto / 5 estrelas crianças)

Volkswagen Passat (Euro NCAP – 5 estrelas)

SUVs e crossovers: