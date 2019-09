Estes foram os melhores e piores investimentos de setembro

São Paulo – O bom desempenho do Ibovespa em setembro, com alta acumulada de mais de 3,57%, fez com que o fundo de ações indexados fosse o campeão de valorização no período. No mês, a rentabilidade desse fundo foi de 2,55%. Esse tipo de fundo replica indicadores do mercado de renda variável.

No ranking ainda de melhores investimentos estão dois títulos do Tesouro, O IPCA+ com juros semestrais e o IPCA 2035, ambos tiveram rentabilidade superior a 2,80% no mês.

Já entre os destaques negativos estão os fundos de renda fixa simples, com alta de 0,32%, ficando atrás até mesmo da poupança, que teve rentabilidade de 0,34% no mês. Veja lista completa abaixo.

Investimento Desempenho em setembro (em%) Fundos de Ações Indexados* 2,55 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) 2,84 Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) 2,80 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) 2,37 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 1,92 Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) 1,92 Fundos Renda Fixa Indexados* 1,50 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 1,26 Fundos de Ações Livre* 1,22 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) 1,02 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 1,00 Fundos de Ações Small Caps* 0,99 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 0,89 Fundos Multimercados Livre* 0,62 Tesouro Prefixado 2020 (LTN) 0,51 Tesouro Selic 2021 (LFT) 0,45 Tesouro Selic 2023 (LFT) 0,43 Poupança** 0,34 Fundos Renda Fixa Simples* 0,32

Referências

Investimento Desempenho em setembro (em %) Ibovespa 3,57 Selic*** 0,51 CDI *** 0,51 IPCA **** 0,06 Dólar comercial 0,32

Confira o ranking de investimentos dos últimos 12 meses

Investimento Desempenho em 12 meses (em 12%) Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) 56,19 Fundos de Ações Small Caps* 53,33 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) 51,96 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 44,66 Fundos de Ações Dividendos* 43,36 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) 38,4 Fundos de Ações Indexados* 34,82 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 27,73 Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) 25,74 Fundos Renda Fixa Indexados* 16,56 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) 14,01 Fundos Multimercados Livre* 11,63 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 10,66 Tesouro Prefixado 2020 (LTN) 8,98 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 8,19 Tesouro Selic 2021 (LFT) 6,28 Tesouro Selic 2023 (LFT) 6,25 Fundos Cambiais * 4,95 Poupança** 4,52

Referências

Investimento Desempenho em 12 meses (em %) Ibovespa 32,02 Selic 6,27 CDI 6,27 IPCA 3,22 ****** Dólar comercial 2,49

*Até 30 de setembro, dado mais atual disponível na Anbima

**Até 30 de setembro

***O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.

****Refere-se à prévia da inflação oficial do país, o IPCA

*****Projeção da versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central

Fontes: Anbima, BM&FBovespa, Thomson Reuters, Banco Central do Brasil e Tesouro Nacional.

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 meses, sem descontar Imposto de Renda.

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. Veja o passo a passo para investir no Tesouro Direto e como escolher a corretora. A poupança não tem cobrança de Imposto de Renda.

