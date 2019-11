Estes foram os melhores e piores investimentos de novembro

São Paulo – Embalados pela alta do dólar, os fundos cambiais (fundos de investimentos que investem em moedas) foram o investimento que mais deu retorno em novembro. No mês, a rentabilidade desses fundos foi de 4,79%. No mesmo período, a cotação do dólar saiu de 3,99 reais (em 28 de outubro) para 4,22 reais, no fechamento desta quinta-feira (28 de novembro), uma alta de 5,6%.

Os fundos cambiais são seguidos pelos fundos de investimentos em ações de small caps (que são as empresas de menor porte), com alta de 3,18% no mês, e pelos fundos multimercados com investimentos no exterior, que subiram 1,84%, em média.

Na outra ponta, os títulos públicos tiveram alguns dos piores desempenhos do mês: o Tesouro IPCA+ 2050 com juro semestrais se desvalorizou em 6,43%, o Tesouro IPCA+ 2035 caiu 5,29% e o Tesouro IPCA+ 2035 com juros semestrais perdeu 3,6%. As variações dizem respeito ao preço de mercado dos títulos do Tesouro Direto, que só vale para quem possui um desses papeis e decide resgatá-los antes do vencimento. Quem carrega o título até a data final tem a remuneração contratada garantida e não tem perdas.

Os preços dos títulos públicos oscilam conforme a expectativa do mercado para os juros do país no futuro, e já começam a refletir um entendimento de que a taxa básica de juros do país, a Selic, atualmente na mínima histórica de 5% ao ano, deve em breve parar de cair.

Em 12 meses até novembro, a poupança teve o pior rendimento entre os 21 tipos de ativos verificados, com alta de 4,4% em um ano (vale ressaltar, entretanto, que a poupança é isenta de Imposto de Renda e o levantamento leva em consideração as rentabilidades brutas, isto é, antes do desconto de imposto).

Os fundos de ações de small caps, com alta de 42,8%, e os fundos de ações no exterior, que subiram 37%, tiveram os melhores desempenhos considerado o acumulado em 12 meses.

Veja a lista completa abaixo dos investimentos que mais subiram e mais caíram:

Ranking de investimentos de novembro (variação no mês):

Investimento Desempenho em novembro (em %) Fundos Cambiais* 4,79 Fundos de Ações Small Caps* 3,18 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 1,84 Fundos de Ações Livre* 1,71 Fundos de Ações Indexados* 1,12 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 0,81 Fundos de Ações Dividendos* 0,67 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 0,62 Tesouro Selic 2021 (LFT) 0,41 Tesouro Prefixado 2020 (LTN) 0,4 Tesouro Selic 2023 (LFT) 0,39 Poupança** 0,32 Fundos Renda Fixa Simples* 0,24 Fundos Multimercados Livre* 0,12 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) -0,15 Fundos Renda Fixa Indexados* -0,79 Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) -1,28 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) -1,62 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) -3,6 Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) -5,29 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) -6,43

Referências

Investimento Desempenho em novembro (em %) Ibovespa** 0,10 Selic*** 0,42 CDI*** 0,42 IPCA**** 0,41 Dólar comercial** 5,61

Confira o ranking de investimentos dos últimos 12 meses:

Investimento Desempenho em 12 meses (em %) Fundos de Ações Small Caps* 42,79 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 36,99 Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) 35,79 Fundos de Ações Livre* 33,44 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) 30,13 Fundos de Ações Dividendos* 29,94 Fundos de Ações Indexados* 26,56 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) 26,33 Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) 19,36 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 18,98 Fundos Renda Fixa Indexados* 13,82 Fundos Cambiais* 13,52 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 12,68 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) 11,31 Fundos Multimercados Livre* 10,91 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 8,93 Tesouro Prefixado 2020 (LTN) 7,16 Tesouro Selic 2021 (LFT) 6,10 Tesouro Selic 2023 (LFT) 6,09 Fundos Renda Fixa Simples* 5,10 Poupança** 4,40

Referências

Ibovespa 26,33 Selic*** 6,12 CDI*** 6,12 IPCA***** 2,67 Dólar comercial** 9,79

*Até 25 de novembro, dado mais atual disponível na Anbima

**Até 28 de novembro

***O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.

****Projeção da versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central

*****Refere-se à prévia da inflação oficial do país, o IPCA (IPCA-15)

Fontes: Anbima, BM&FBovespa, Thomson Reuters, Banco Central do Brasil e Tesouro Nacional.

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 meses, sem descontar Imposto de Renda.

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de Imposto de Renda.