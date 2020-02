Estes foram os melhores e piores investimentos de fevereiro

São Paulo – A disparada do dólar frente ao real em fevereiro fez com que os fundos cambiais (investimentos que investem em moedas) liderassem o ranking de melhores investimentos do mês. No período, a rentabilidade desses fundos foi de 2,61%, enquanto o dólar encerrou o mês em alta de 4,56%.

O segundo melhor desempenho ficou com os fundos de ações investimento no exterior. Os fundos investem em ações, títulos e outros ativos localizados em mercados estrangeiros tiveram rentabilidade de 2,08% em fevereiro. Já no terceiro lugar estão os fundos de small caps (que são as empresas de menor porte listadas na bolsa de valores), com alta de 1,80%. Veja tabela abaixo:

Ranking de investimentos de fevereiro (variação no mês):

Confira o ranking de investimentos de fevereiro: Variação no mês em % Fundos Cambiais* 2,61 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 2,08 Fundos de Ações Small Caps* 1,8 Fundos de Ações Livre* 1,64 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 1,39 Fundos Renda Fixa Indexados* 0,95 Fundos de Ações Indexados* 0,78 Fundos Multimercados Livre* 0,76 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 0,67 Fundos de Ações Dividendos* 0,51 Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) 0,47 Tesouro Prefixado 2021 (LTN) 0,38 Poupança** 0,37 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) 0,37 Tesouro Selic 2021 (LFT) 0,34 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 0,33 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) 0,31 Tesouro Selic 2023 (LFT) 0,29 Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) 0,28 Fundos Renda Fixa Simples* 0,18 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) -1,17

Referências

Investimento Em fevereiro Ibovespa Selic*** 0,35 CDI*** 0,35 IPCA 3,47 Dólar comercial R$ 4,76

Confira o ranking de investimentos dos últimos 12 meses:

Investimento variação em 12 meses em % Fundos Cambiais* 9,56 Fundos Multimercados Investimento no Exterior* 4,38 Poupança** 4,08 Fundos de Renda Fixa Investimento no Exterior* 3,53 Fundos de Ações Investimento no Exterior* 3,16 Fundos de Ações Small Caps* 2,82 Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 1,89 Fundos Multimercados Livre* 1,5 Fundos Renda Fixa Indexados* 1,46 Tesouro IPCA+ 2024 (NTN-B Principal) 1,25 Tesouro Prefixado 2021 (LTN) 0,87 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTN-F) 0,87 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTN-B) 0,77 Tesouro Selic 2021 (LFT) 0,62 Tesouro Selic 2023 (LFT) 0,58 Fundos Renda Fixa Simples* 0,48 Tesouro IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) 0,43 Fundos de Ações Dividendos* -0,04 Fundos de Ações Indexados* -0,72 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) -0,77 Fundos de Ações Livre* -1,54

Referências

Investimento Em 12 meses Ibovespa 1,15% Selic*** 5,59 CDI*** 5,59 IPCA 4,21 Dólar comercial R$ x

*Até 27 de fevereiro, dado mais atual disponível na Anbima

**Até 27 de novembro

***O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.

****Projeção da versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central

*****Refere-se à prévia da inflação oficial do país, o IPCA (IPCA-15)

Fontes: Anbima, B3, Thomson Reuters, Banco Central do Brasil e Tesouro Nacional.

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações no mês e nos últimos 12 meses, sem descontar Imposto de Renda.

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de Imposto de Renda.