Este buscador mostra os investimentos mais rentáveis para você

São Paulo – Assim como você garimpa passagens aéreas em sites comparadores de preços, pode contar com a ajuda de um buscador para encontrar os melhores investimentos.

Na plataforma Yubb, você preenche o valor que pretende investir e o prazo de resgate, e a ferramenta compara a rentabilidade de aplicações oferecidas por bancos e corretoras, de acordo com o seu perfil.

O buscador é gratuito para usuários e pode ser usado pelo site ou pelos apps para sistema Android e iOS. O foco do Yubb são investidores que querem sair da poupança, para ter um retorno acima da inflação.

“Investir já é difícil para muita gente, por isso só mostramos investimentos com base nos valores, prazos e interesses dos usuários”, explica o fundador do Yubb, Bernardo Pascowitch, advogado com experiência em mercado de capitais.

A ferramenta compara nove tipos de investimentos, entre eles títulos do Tesouro Direto, CDBs, letras de crédito e debêntures. O Yubb mostra aplicações financeiras emitidas ou distribuídas por cerca de 50 instituições financeiras, que pagam uma comissão para a startup. Entre elas, estão as corretoras Rico e XP Investimentos e os bancos BTG Pactual Digital e Sofisa Direto.

Para investir 5.000 reais e resgatar o dinheiro em até um ano, por exemplo, o buscador mostra 93 opções de investimentos disponíveis. A plataforma mostra a expectativa de retorno, a rentabilidade descontando Imposto de Renda, o investimento mínimo e a data de resgate. A ferramenta atualiza diariamente cerca de 600 investimentos.

O Yubb pretende ser o primeiro buscador de investimentos que direciona o usuário para aplicações de acordo com o seu perfil. No entanto, já existem outras plataformas que comparam a rentabilidade de investimentos.

Uma delas é o aplicativo Renda Fixa, que compara aplicações de 18 corretoras e está disponível para sistemas Android, iOS e Facebook App. Com cerca de 40 mil usuários ativos por mês, o app também disponibiliza um chat para investidores trocarem experiências e tirarem dúvidas.

Cuidados

Usar aplicativos como o Yubb e o Renda Fixa para pesquisar os melhores investimentos pode facilitar bastante a vida de investidores, segundo o consultor financeiro André Massaro. “Ao economizar tempo na pesquisa, o investidor se sente motivado a se informar sobre o assunto e a sair da zona de conforto da poupança”, avalia.

No entanto, antes de partir para os apps, é recomendável que o investidor conheça seu perfil de investimento e entenda quais aplicações financeiras está disposto a encarar. Mesmo entre os investimentos mais conservadores, como títulos do Tesouro Direto e CDBs, há grandes diferenças.

“Não terceirize sua vida financeira. Você precisa participar do processo e conhecer onde está investindo”, aconselha Massaro.