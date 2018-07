Estas são as ações que mais pagam juros e dividendos aos acionistas

São Paulo – A Eztec é a empresa que melhor remunera os acionistas na Bolsa brasileira. É o que mostra um levantamento da empresa de informações financeiras Economatica, que analisou o chamado dividend yield de todos os papéis da B3 com volume financeiro diário superior a 1 milhão de reais.

Essa taxa indica quanto o acionista ganhou com dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em relação ao valor da ação.

Em doze meses até 24 de julho deste ano, o dividend yield da Eztec foi de 16,03%. É uma taxa bem maior do que o segundo colocado no levantamento, o papel da Copasa, com yield de 10,97% no mesmo período.

É importante lembrar que o indicador é interessante, mas não deve ser a única referência na hora de escolher uma ação. O ideal é que sejam avaliados outros fatores como o potencial de crescimento da geração de caixa, que mostra a saúde financeira de uma empresa e se ela terá condições de manter a remuneração dos acionistas no futuro.

Veja abaixo o levantamento completo feito pela Economatica.