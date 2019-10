Esta semana pode ser a mais barata para comprar passagens para o Ano Novo

São Paulo — Esta e a próxima semana podem ter os preços mais baratos para comprar passagens aéreas tanto nacionais quanto internacionais para as festas de fim de ano. Ao menos foi assim em 2018, de acordo com um levantamento feito pelo site de busca e comparação de passagens Skyscanner, que verificou as médias dos preços cobrados semana a semana, ao longo do ano passado, para voos nos dias do Réveillon.

Para destinos nacionais, o levantamento mostrou que a semana mais barata do ano para comprar passagens de avião para o feriado de fim de ano foi entre os dias 7 e 12 de outubro, com valores médios de 922,74 reais. É uma economia de 34% em relação à semana mais cara, que é aquela da última hora: entre 30 de dezembro e 4 de janeiro, o preço médio dos mesmos voos sobe para 1.404,42 reais.

Para voos internacionais, o melhor preço deve ser na próxima semana, entre os dias 14 e 19 de outubro. Pelo levantamento do Skyskanner, o preço médio praticado nesses dias ficou, no ano passado, em 1.836,16 reais. Já os valores mais caros, para o caso de viagens internacionais no Ano Novo, ficaram na semana de 5 a 10 de agosto, custanto em média 2.944,97. A economia entre a semana mais cara e a mais barata, neste caso, é de 38%.

Ainda de acordo com o Skyscanner, os destinos nacionais mais buscados para viagens no Ano Novo neste ano até aqui até são Rio de Janeiro e Salvador, seguidos por São Paulo e Fortaleza. Entre os internacionais, Lisboa e Miami lideram, seguidos por por Buenos Aires e Santiago.