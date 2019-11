Está com o nome sujo? Caminhão da Serasa em SP pode lhe ajudar

São Paulo – Até o próximo sábado, os mais 4 milhões de consumidores de São Paulo que estão com nome sujo terão oportunidade de renegociar ou quitar as suas dívidas em uma caminhão itinerante do Serasa Consumidor. O veículo está no estacionamento do shopping D e o atendimento é feito das 8h às 18h.

As renegociações de dívidas atrasadas e ou negativadas são com as 15 empresas parceiras da Serasa Limpa Nome como Anhanguera, Unime, Unopar, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp, Ipanema, Tribanco, Porto Seguro, Itaú, Claro e NET.

Além disso, os consumidores que visitarem o caminhão poderão consultar seu CPF; conhecer e entender sua pontuação de crédito com o Serasa Score, além de simular e/ou contratar empréstimos no comparador de crédito online Serasa eCred.

O caminhão itinerante foi lançado no ano passado e percorreu 40 cidades em todo país. A capital paulista foi a cidade escolhida para lançamento e encerramento do projeto.

Atualmente, todos esses serviços também estão disponíveis gratuitamente no site Serasa Consumidor, no entanto, de acordo com a Teleco, aproximadamente 55,6% dos brasileiros não têm acesso qualificado à internet e cerca de 63,2 milhões de pessoas estão inadimplentes no país.

“Com a iniciativa, o Serasa Consumidor aumenta sua aproximação com a população brasileira, atendendo presencialmente e sem custos e levar informação, que é o primeiro e mais importante passo para o início de uma vida financeira saudável. A falta de tempo ou acesso à internet não podem se tornar empecilhos para que o cidadão tenha acesso à informação de qualidade”, diz o gerente do Serasa Consumidor, Daniel Ebbesen.