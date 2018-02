Uma história sobre os excessos no consumo, um documentário que aponta o futuro do Bitcoin, um drama baseado em fatos reais que faz lembrar a importância de perseguir um sonho.

A pedido de VOCÊ S/A, a cientista contábil Cíntia Senna, da DSOP Educação Financeira, de São Paulo, e a economista Juliana Inhasz, professora do Insper, listam as dez tramas disponíveis nos serviços de streaming que ajudam a fazer melhores escolhas nas finanças.

ERON, OS MAIS ESPERTOS DA SALA

Baseado no livro homônimo, o documentário, de 2005, conta a história da Enron, que foi por muito tempo a maior empresa de energia dos Estados Unidos, a mais admirada do mundo e a sétima em faturamento no país, com 22 bilhões de dólares por ano. A companhia entrou em colapso após descobrirem que seus executivos usavam truques contábeis. Um deles era transferir vultosas somas em ativos para empresas fantasmas, maquiando resultados. É um dos mais conhecidos casos de corrupção e fraude. Dirigido pelo documentarista Alex Gibney, mostra como é importante prestar atenção às instituições que sobem muito rapidamente nas cotações.

O LOBO DE WALL STREET

A produção, de 2013, conta a história de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), ambicioso corretor da bolsa de valores que enriquece de forma rápida e ilegal. Junto com os amigos, ele mergulha em um mundo de excessos. Baseado em fatos reais, tem direção de Martin Scorsese e ajuda a refletir sobre os limites da ambição.

BILLIONS

Lançada no início de 2016, a série está na segunda temporada e acompanha a trajetória do procurador de Justiça Chuck Rhodes, que quer governar Nova York, e do ambicioso Bobby Axelrod, um conhecido investidor de Wall Street. Criada por Andrew Ross Sorkin (do livro Too Big To Fail), a trama foi elogiada principalmente pelas disputas entre o empresário que faz tudo para ganhar dinheiro e o advogado certinho.

FREAKONOMICS

Como o livro, best-seller assinado pelo economista Steven Levitte e pelo jornalista Stephen J. Dubner, este documentário, de 2010, relaciona as teorias econômicas com fatos cotidianos. Seis diretores assinam a produção, que tem sido recomendada nas escolas de finanças porque ensina a enxergar as escolhas relacionadas a dinheiro sob novos ângulos.

OS DELÍRIOS DE CONSUMO DE BECKY BLOOM

Baseado no livro da britânica Sophie Kinsella, o filme, de 2009, narra a vida de Recebba, a Becky, jornalista cujo sonho é escrever sobre moda. Completamente falida e devendo no cartão de crédito, ela vive fugindo dos credores. Por ironia do destino, vira colunista de finanças. Leve e divertido, aborda um problemão: a compulsão por compras e o consequente endividamento que foge do controle.

BANKING ON BITCOIN

Lançado em 2016, traz entrevistas com especialistas e entusiastas da moeda digital, que nos últimos meses tem ganhado a atenção do mercado. O documentário revela a origem e o futuro do Bitcoin. “A história mostra a ascensão desse tipo de moeda, cuja procura só tende a aumentar”, diz Juliana Inhasz, do Insper.

WALL STREET, PODER E COBIÇA

Sempre atual, este filme de 1985 conta a história de Bud Fox (Charlie Sheen), ambicioso corretor do mercado. Ele dá uma dica quente sobre a alta das ações para o bilionário sem escrúpulos Gordon Gekko (Michael Douglas), que ganha dinheiro e quer mais “barbadas”. Um retrato da ganância para conseguir dinheiro rápido e das relações de interesse que se estabelecem em torno desse objetivo.

TRABALHO INTERNO

Baseado em fatos reais, mostra como a crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, poderia ter sido evitada. As entrevistas trazem à tona as relações equivocadas entre políticos, acadêmicos e membros da justiça e revela como um dos principais bancos norte-americanos, que acabou decretando falência, especulou com crédito fácil e papéis podres. Com um efeito dominó, milhões de pessoas perderam casas e emprego. O filme é de 2010.

MARGIN CALL, O DIA ANTES DO FIM

Um funcionário demitido durante um corte em massa entrega um pen drive para seu subordinado, com informações confidenciais sobre a corretora que o dispensou. Os documentos deixam claro que a instituição ultrapassou todos os limites de risco na negociação de papéis. Há quem diga que a trama retrata a saga do Lehman Brothers, banco de investimento que deflagrou a crise de 2008. Bom para entender as consequências das concessões feitas em nome do dinheiro em ambientes corporativos.

À PROCURA DA FELICIDADE

Não é sobre finanças, mas sobre como ter persistência para correr atrás dos sonhos. Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família com sérios problemas de dinheiro. Quando mais precisa de apoio, a esposa o abandona com o filho pequeno. Chris consegue uma vaga não-remunerada de estágio em uma corretora de ações e tem esperança de ser contratado no fim do período. Enquanto isso não acontece, ele é despejado e dorme com o filho em abrigos e até no metrô.