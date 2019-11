Especialistas darão dicas de investimentos em evento online e gratuito

São Paulo – Especialistas de bancos de investimentos, gestoras e casas de análises estarão reunidos entre os dias 11 e 15 de novembro para dar dicas de onde investir e debater tendências do mercado. Organizado pela Empiricus, o ciclo de palestras batizado de Game Changers discutirá temas como bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimentos e criptomoedas.

Os debates são gratuitos e podem ser acompanhados pela internet. A programação completa pode ser vista no site do evento (gamechangers.empiricus.com.br); as inscrições também devem ser feitas pelo site.

Entre os destaques, está o gestor da Alaska, Henrique Bredda, que dará suas indicações de ações em que investir. George Wachsmann, sócio-fundador da Vitreo, falará sobre os melhores fundos de previdência. Marcelo Maisonnave, fundador da fintech Warren, que usa um robô para ajudar na alocação dos investimentos, abordará as inovações que devem surgir nos próximos anos no mercado.

O economista-chefe do UBS Brasil, Tony Volpon, fará uma análise do primeiro ano do governo Bolsonaro e das perspectivas para a economia em 2020.

Os painéis estão divididos por temas. O link é enviado por email aos inscritos pouco antes do início. As palestras podem ser acompanhadas ao vivo e também ficarão disponíveis online até o final do dia. Veja a programação:

11/11 (segunda) – Ações

12/11 (terça) – Renda fixa e fundos

13/11 (quarta) – Inovações, criptomoedas & trading

14/11 (quinta) – Proteção e cases fora do radar

15/11 (sexta) – Estratégia & alocação

