Empresa lança série gratuita de gibis de educação financeira para crianças

São Paulo – No ensejo do Dia das Crianças, a casa de análises de investimentos Suno Research lança neste sábado (12) a primeira edição de uma série de gibis de educação financeira para crianças e jovens. As histórias estarão disponíveis online e o download é gratuito, por meio de um cadastro no site.

Batizada de “A Galera do Suninho”, a série traz histórias do menino Suninho e seus amigos em situações do dia a dia ligadas ao uso do dinheiro. Os episódios são curtos e podem ser lidos em cerca de cinco minutos. O objetivo, de acordo com a Suno Research, é ajudar os pais a falarem de um tema complexo com os filhos, sabendo que captar a atenção deles é uma tarefa difícil em meio a tanta conectividade.

O primeiro quadrinho, disponível a partir deste sábado, leva o título de “Dinheiro não é infinito”. Nele, Suninho e os colegas, que incluem a amiga Geana e a tartaruga Kambalhota, pegam o cartão de crédito dos país para comprar um videogame sem os adultos saberem. A Suno Research irá publicar sempre um gibi novo por mês.

Iniciativa parecida foi lançada no ano passado pela cooperativa de crédito Sicredi e a Mauricio de Souza Produções, que lançaram uma série de historinhas da Turma da Mônica também voltadas para educação financeira. Algumas das histórias foram transformadas em vídeos, que podem ser visto na página do Youtube da iniciativa.

Conte com a ajuda da assessoria BTG Pactual digital na hora de investir. Abra sua conta!