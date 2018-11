Empresa aérea chilena low cost inaugura voo para o Brasil

O Rio de Janeiro recebeu nesta segunda-feira (5), o primeiro voo low cost [de baixo custo] vindo de Santiago, no Chile, pela companhia chilena Sky Airline, que passou a operar, a partir desta segunda-feira, seis voos semanais no Aeroporto Internacional Galeão/Antonio Carlos Jobim, na zona norte da cidade, durante toda a temporada de verão até março.

Do Chile, os aviões do modelo Airbus A320 Neo, com capacidade para 186 passageiros, saem do Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, na região metropolitana de Santiago. Nesta terça-feira (6) será inaugurado o voo para Florianópolis e no dia 3 de dezembro para São Paulo, ligando essas cidades a Santiago.

O presidente da empresa, Holger Paulmann, informou que as tarifas para o Rio e São Paulo partem do equivalente a US$50 por trecho. “Mas vamos buscar com o tempo a forma de poder seguir baixando o preço”, disse acrescentando que para Florianópolis como é o trajeto é mais curto o valor partirá de US$ 39 cada trecho. Entre as características da empresa aérea de baixo custo estão o espaço menor para bagagens de mão e entre as poltronas, além da não oferta de refeição.

Segundo o CEO da Sky Airline, a empresa pensa em uma primeira etapa tentar expandir o número de voos para o Brasil e, no próximo passo, definir outros destinos para aumentar a conectividade no Brasil. “Nosso avião, não creio que chegue até o Recife, mas poderia chegar a Salvador, a Porto Alegre e vários outros destinos. Em Florianópolis vamos avaliar se pode ser por todo o ano ou somente na temporada de verão”, informou, destacando que em termos de base tem em seus planos montar uma base no Peru para ser utilizado como hub [centro de conexões de voos] da empresa.

Outros destinos

De acordo com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, a operação com a companhia de low cost é resultado de uma série de medidas que foram tomadas pelo ministério com a Secretaria Nacional de Aviação e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para uniformizar a regra aqui no Brasil já utilizada em outros países, entre elas, o custo de bagagem cobrada em separado ao passageiro. Antes, estava embutido na tarifa.

“Isso demonstra que essa ação do Ministério dos Transportes está correta para aumentar a concorrência. Com esse aumento de concorrência, essas empresas, que já fazem esses trechos, vão também reduzir os seus custos e melhorar o preço para todos os usuários de transporte aéreo”, apontou.

Voos regionais

O aprimoramento da legislação do setor e a tentativa de igualar a alíquota do ICMS do querosene da aviação (QAV) nos estados brasileiros também contribuíram para a redução de custos das empresas. Além disso, o governo está contando com a aprovação, na Câmara, do projeto de lei que trata da abertura de capital das empresas aéreas brasileiras.

“Possibilita que empresas como a Sky e a Norwegian, de baixo custo estabeleçam as suas bases aqui também no país para fazer inclusive voos regionais. Essas empresas podem vir dos seus países aqui para o Brasil, mas não podem fazer as interconexões regionais. Com essa abertura, poderiam ter as bases e se tornarem também empresas brasileiras, baixando o custo de voos regionais. Isso vai trazer mais competitividade para o setor e para o usuário”, contou.

O ministro destacou que já foi feito um esclarecimento com os parlamentares para a aprovação da medida. “Isso está pautado para quarta-feira [dia 7]. Espero que tenha quórum para colocar em votação. A gente fez uma boa conversa com os parlamentares mostrando os benefícios para o país. Outros países da Europa já utilizam isso, a Argentina conseguiu investimentos com essa abertura. Isso demonstra que é uma medida acertada”, apontou.

Para Luiz Rocha, presidente do RIOgaleão, consórcio que administra o aeroporto, com a expectativa de retomada do crescimento da economia brasileira, outras companhias podem seguir o caminho da Sky Airlines.

“Do ponto de vista de passageiros internacionais, na realidade, houve até um crescimento. Mesmo este ano, com a queda da economia, tivemos crescimento de passageiros internacionais. Estamos confiantes de que a retomada da economia vai permitir um aumento das frequências, assim como temos esperança que, para o próximo ano, também a low cost para a Europa seja confirmada”, observou.