Em três anos, 12 ações conseguiram superar o CDI. Veja quais

São Paulo – A bolsa voltou a subir em 2016, após quase cinco anos apanhando feio da renda fixa. Mas será que a alta atual já é suficiente para compensar o custo de oportunidade da renda fixa?

A empresa de dados financeiros Economatica fez um estudo com todas as ações negociadas na bolsa B3 nos últimos três anos (2015 a 2017) para ver quais subiram mais que o juro do CDI. Para entrar na pesquisa a ação deveria ter volume financeiro médio diário no ano de 2017 e utilizadas todas as ações com mais de R$ 1 milhão/dia de negociação.

O resultado traz doze ações com ganhos em cada um dos últimos três anos (2015 a 2017) acima do CDI. A lista é liderada pela ação da Vulcabras ON que nos três anos acumula rentabilidade de 658,33% ou 1.571,02% do CDI.

As 12 ações da lista são de segmentos da Bovespa diferentes.

CDI e Ibovespa

Nos três anos do levantamento, o Ibovespa tem rentabilidade superior ao CDI somente em 2016 e 2017. Em 2015 o Ibovespa registrou perda de -13,31% contra 13,24% do CDI. No acumulado dos três anos o CDI tem rentabilidade de 41,90% contra 52,78% do Ibovespa. O Ibovespa nos três anos da amostra tem retorno de 125,96% do CDI.

Confira abaixo as ações com ganhos acima do CDI.