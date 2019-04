Em crise, Avianca suspende voos. Quais são os direitos dos viajantes

São Paulo – Em situação financeira frágil, a companhia aérea Avianca vem sofrendo ameaças de retomada de aviões por credores e de suspensão de voos em alguns aeroportos por falta de pagamento de taxas aeroportuárias.

Recentemente a companhia aérea teve três aviões confiscados e quase teve voos suspensos em Guarulhos (SP). Operações da área nos aeroportos do Rio Grande do Sul e Ceará também já correram risco de serem suspensas por inadimplência.

Procurada, a companhia aérea diz, em nota, que “está realizando os pagamentos para garantir suas atividades nos aeroportos onde opera, segue operando normalmente e reitera que cumpre a resolução 400 da Anac“.

De acordo com dados do Reclame Aqui, até o dia 9 deste mês a companhia contabiliza 55% do total de queixas do mês passado, Ou seja, as reclamações de abril devem superar as de março.

No mês passado, a companhia aérea registra no site 795 reclamações. Delas, 309 são sobre cancelamentos. Em abril, a empresa já soma 442 reclamações. Entre elas, 186 são sobre cancelamentos. Em ambos os casos as reclamações sobre cancelamento correspondem a cerca de 40% do total.