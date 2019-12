Em ano de dólar alto, destinos nacionais dominam buscas no Google

São Paulo – Em 2019, a cotação do dólar testou alguns de seus valores mais altos desde o início do plano Real, em 1994, e se encaminha para fechar o ano na faixa dos 4 reais. O preço alto da moeda e, também, a alta volatilidade e imprevisibilidade que marcaram o ano, mudaram os planos de muita gente que pretendia viajar para fora.

Isso aparece na lista de destinos mais buscados no Google: das 10 maiores procuras do ano feitas a partir do Brasil, nove são de cidades nacionais. Orlando, em terceiro lugar, é o único destino internacional que apareceu no ranking. Rio de Janeiro e Porto Seguro lideram a lista.

O levantamento foi feito pelo Google à pedido de EXAME e diz respeito ao volume absoluto de buscas feito entre janeiro e novembro deste ano. Na semana passada, a empresa divulgou também a lista do Google Trends 2019, que, diferentemente das listas abaixo, mostra os termos com busca em alta, isto é, que mostraram crescimento no número de buscas ao longo do ano, e não as com mais pesquisas no total.

Veja a lista dos 10 destinos mais buscados no Google em 2019:

Rio de Janeiro (RJ) Porto Seguro (BA) Orlando (EUA) São Paulo (SP) Fortaleza (CE) Gramado (RS) Curitiba (PR) Salvador (BA) Recife (PE) Caldas Novas (GO)

Orlando ultrapassou Cancún

Esta foi a primeira vez que o Google elencou os destinos mais buscados por brasileiros em uma lista só. No ano passado, o levantamento foi feito em duas listas separadas para destinos nacionais e internacionais.

Os rankings mostram que, de 2018 para cá, Rio de Janeiro ultrapassou Porto Seguro como a cidade nacional mais buscada, enquanto, entre as viagens internacionais, Cancún, no México, foi desbancado por Orlando, a cidade sede da Disney, que havia ficado em segundo lugar entre as buscas para o exterior no ano passado.

Em 2018 o dólar também não havia sido exatamente favorável para os brasileiros que planejavam viajar para fora: o ano de eleições presidenciais no Brasil deixou a moeda também bastante instável e a cotação chegou a passar dos 4,10 reais em setembro e outubro, nas semanas em torno do primeiro e do segundo turno, realizados em outubro.

Veja os destinos mais bucados por brasileiros no Googe em 2018:

Nacionais

Porto Seguro (BA) Rio de Janeiro (RJ) São Paulo (SP) Fortaleza (CE) Gramado (RS) Curitiba (PR) Salvador (BA) Ipojuca (PE) Ubatuba (SP) Caldas Novas (GO)

Internacionais: