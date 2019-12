Em 2020, todos os ônibus de SP aceitarão cartões de débito e crédito

São Paulo – O projeto que permite o pagamento de tarifas de 200 ônibus de São Paulo com cartões de crédito, débito e pré-pago por meio da tecnologia de aproximação (conhecida como contactless ou pela sigla em inglês NFC) vai ser ampliado para as demais linhas da capital paulista. “Deu tudo certo nos testes, e a expectativa é que a iniciativa seja levada para todos os ônibus em 2020”, afirma Paulo Frossard, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Mastercard para o Cone Sul.

“A cultura de pagamento por aproximação já existe no transporte público por causa do Bilhete Único. A expansão da malha vai trazer mais conveniência para o consumidor. Imaginamos que os outros modais também passem a contar com essa facilidade em algum momento.”

A Mastercard é uma das bandeiras que participaram da fase de testes, ao lado da Visa, das adquirentes Stone e Cielo e das empresas dos terminais de cobrança instalados nos veículos.

A expectativa da Mastercard é que a iniciativa no transporte público impulsione ainda mais os números de contactless da companhia no Brasil. A bandeira deve encerrar 2019 com 90 milhões de transações realizadas por meio dessa tecnologia. Esse número é resultado de um crescimento de dez vezes no volume de janeiro a novembro.

Isso se explica tanto pelo fato de os estabelecimentos comerciais já usarem maquininhas que permitem esse tipo de operação – em 4900 municípios do país -, quanto pela melhora da experiência do cliente.

Não é à toa que a Mastercard tenha 55 parcerias em andamentos com empresas como Gol, McDonalds e Raízen, que, em última instância, vão reduzir filas, melhorando a experiência dos usuários.

“Além disso, combinamos com os emissores que eles têm de emitir todos os novos cartões com essa tecnologia já embarcada. Com isso, a expectativa é que, em cinco anos, toda a base será atendida“, afirma.

Essas 90 milhões de transações podem parecer muito, mas, em relação ao total transacionado pela Mastercard no país, o montante é ainda pequeno. “Deve representar cerca de 1% do total de transações da Mastercard”. Essa discrepância se explica pelo fato de este foi o primeiro ano com essa tecnologia em operação.