Easynvest reduz tarifas para day trade e entra na briga por especuladores

A Easynvest anunciou a redução de valores das tarifas para operações de curtíssimo prazo na bolsa e ampliou os limites de alavancagem dos clientes, permitindo que eles assumam mais riscos com menos garantias. Com isso, a corretora entra na briga por esses investidores mais especulativos, de curtíssimo prazo, que buscam viver de operações de bolsa, ganhando com pequenas oscilações. Hoje, esse mercado é dominado pela Clear, do Grupo XP, e pela ModalMais. Mas é um mercado que cresce e que chamou a atenção da própria bolsa, que criou novos contratos especialmente para os especuladores. As estatísticas, porém, são de que mais de 80% acabam perdendo mais do que ganham nesse mercado.

A Easynvest anunciou a redução das tarifas de compra de futuros para Day Trader (operações de compra e venda de um ativo no mesmo dia) e Swing Trader (operações de compra e venda por alguns dias). Os produtos, originados pela B3 e distribuídos pela Easynvest, terão redução de até 90% da taxa de corretagem.

Segundo a corretora, a partir de hoje, contratos de Minidólar e Mini-índice terão taxa de 5 centavos de corretagem, ante 50 centavos cobrados anteriormente. Já para operações de Contrato de Dólar e Contrato de Índice Bovespa, as taxas são de 75 centavos. Com as novas taxas, a Easynvest aumenta a competitividade no mercado e se torna extremamente competitiva para operações de Day Trader e Swing Trader, afirma Fabio Macedo, diretor comercial da Easynvest. “Queremos estimular investidores experientes e criar um ambiente favorável para o crescimento do segmento no Brasil”, complementa o executivo, ressaltando que a corretora anunciará outras melhorias e novos serviços nos próximos meses.

A alavancagem (permissão para operar sem recursos) será ampliada para o cliente. Para quem operar Minidólar e Mini-Índice, a margem de garantia cai de 150 reais para 50 reais por contrato. Para quem se posicionar em Contrato de Dólar ou Contrato de Índice Bovespa, o valor sai de 750 reais para 250 reais.

Fundada em 1968, a Easynvest atualmente é a maior corretora independente do Brasil, com mais de 120 milhões reais em receita, 19 bilhões de reais de ativos sob custódia e mais de 900.000 contas abertas.

Essa notícia foi publicada originalmente no site Arena do Pavini