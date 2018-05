Easy Taxi dá 30% de desconto até julho para quem pagar com Visa

São Paulo – Até o final de julho, o aplicativo de transporte Easy Taxi vai dar 30% de desconto para usuários que pagarem as corridas com o cartão Visa, por meio do serviço de pagamento online Visa Checkout. O desconto é limitado a 10 reais por corrida.

A promoção é válida em mais de uma corrida por dia, em qualquer dia ou horário. Para obter o desconto, é preciso se cadastrar no Visa Checkout, no aplicativo Easy Taxy.

No app, o usuário deve clicar na opção “Meus Cartões” do menu principal, selecionar o botão do Visa Checkout e seguir os passos para criar sua conta. É preciso selecionar o seu cartão Visa dentro do Visa Checkout e confirmar.

Com o cadastro feito, na hora de pedir a corrida, é possível pagá-la com o Visa Checkout utilizando o cartão Visa cadastrado. O desconto será aplicado automaticamente e o usuário visualizará a promoção ao final da corrida.