Easy, 99 e Cabify dão descontos para passageiros durante a Copa

São Paulo – Os apps de transporte individual privado Easy Taxi, 99 e Cabify realizam promoções aos passageiros durante o período da Copa do Mundo.

A Easy está oferecendo descontos em corridas de táxi pelo app no dia seguinte a cada vitória do Brasil, desde que o pagamento da corrida seja feito com o Visa Checkout, serviço de pagamento eletrônico gratuito para quem tem cartões da bandeira. Atualmente, os passageiros já têm 30% de desconto em todas as corridas pagas com a tecnologia no app.

O desconto é limitado a 15 reais e a cinco utilizações por passageiro, mas aumenta a cada jogo. Se o Brasil for hexacampeão, o preço mais baixo será limitado a 30 reais.

Para cadastrar o Visa Checkout no aplicativo da Easy, o usuário precisa clicar na opção “Meus Cartões” do menu principal e selecionar o botão do meio de pagamento. Depois, basta seguir os passos para criar a conta.

Já a 99 irá dar descontos de até 30%, limitado a 10 reais, para quem assistir aos jogos da seleção em alguns eventos que a empresa irá promover em São Paulo e no Rio de Janeiro até a final do Mundial.

O preço menor será válido para quem usar o app na saída do Bud Basement, evento da marca de cerveja que transmite os jogos da Copa em São Paulo. A 99 também firmou parcerias com bares da Vila Madalena e do Centro da cidade para oferecer descontos aos torcedores em jogos do Brasil.

No Rio, os usuários do app terão direito a dois cupons de 20% de desconto, limitado a 10 reais, nas corridas do 99Pop caso participem de algumas festas para assistir às partidas. Os códigos serão divulgados nas redes sociais das festas e espaços, e a promoção é válida para pagamento em cartão cadastrado no aplicativo ou por PayPal. A 99 também tem parcerias com quiosques da orla da cidade, para onde os torcedores também ganham desconto em corridas no horário dos jogos.

Apesar de não estar relacionada à Copa, a promoção da Cabify premia torcedores nas oitos cidades onde a empresa atua no país até o dia 15 de julho. Os usuários do app concorrem semanalmente a duas viagens com pontos Multiplus para onde quiser, além de 25 jantares de 100 reais (um voucher por pessoa), e 250 códigos de desconto em corridas. São cinco corridas com desconto de até 10 reais por pessoa, um total de 50 reais.

Os dois primeiros usuários que fizerem 15 corridas em cada semana ganharão as viagens com milhares de pontos da rede de fidelidade. Já os 25 primeiros que concluírem 10 corridas ganham os jantares no restaurante Outback e os 250 primeiros que fizerem 7 corridas ganham os códigos com os descontos.

Para serem elegíveis à promoção da Cabify, as corridas devem custar, no mínimo, 15 reais, sem desconto ou créditos, e serão contabilizadas apenas quatro viagens por dia para cada usuário. Os ganhadores de uma semana não poderão concorrer ao mesmo prêmio nas semanas seguintes. Os vencedores serão divulgados no site da empresa em até 10 dias após o fim da semana de promoção.