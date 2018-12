É motorista de Uber? Veja quando vale a pena alugar um carro

São Paulo – Se você é um dos 500 mil motoristas ativos da Uber ou de outros aplicativos de transporte, deve se perguntar se compensa alugar um carro em vez de dirigir o seu. Para fazer essa conta, é preciso incluir alguns custos quase imperceptíveis, como a depreciação do veículo. A pedido de EXAME, o site de cupons de descontos Cuponation fez esse cálculo.

Para dirigir por até quatro meses, vale a pena alugar um carro em vez de usar o veículo próprio quitado ou financiado. Já para trabalhar como motorista por mais tempo, é mais barato dirigir o carro próprio, seja quitado ou financiado, do que alugar.

Entraram na conta gastos com combustível, preço do aluguel, seguro, IPVA, licenciamento, revisão, parcelas e entradas do financiamento e depreciação do carro. A seguir, confira quanto custa alugar carro ou usar o veículo próprio como motorista de Uber, por três períodos diferentes: três meses, um ano e três anos.

Período de uso Carro alugado Carro próprio quitado Carro próprio financiado 3 meses R$ 4.461 R$ 6.532 R$ 16.344 1 ano R$ 31.044 R$ 22.083 R$ 46.331 3 anos R$ 93.132 R$ 64.227 R$ 126.971

Metodologia

Para chegar a esse resultado, o levantamento considerou a média de preço, depreciação, IPVA, revisão, seguro e combustível dos carros Onix, HB20, Ka, Gol e Prisma, conforme a tabela a seguir:

Carro Preço Depreciação anual IPVA anual Revisão anual Seguro anual Gasolina Etanol Onix R$ 40.558 11% 2,80% R$ 592 R$ 2.449 8 km/l 12 km/l HB20 R$ 44.768 15% 3% R$ 535 R$ 2.558 8 km/l 12 km/l Ka R$ 42.606 15% 3% R$ 428 R$ 2.273 9 km/l 13 km/l Gol R$ 36.024 14% 3% R$ 494 R$ 2.696 8 km/l 10 km/l Prisma R$ 44.440 11% 3% R$ 477 R$ 2.400 9 km/l 13 km/l Média R$ 41.679 13% 3% R$ 505 R$ 2.475 8 km/l 12 km/l

As fontes das informações foram a Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave), a corretora Minuto Seguros, o site Autopapo, a Tabela Fipe e os sites das concessionárias.

A pesquisa levou em conta o preço do aluguel de carro de 1.517 reais por mês, a média anunciada nas locadoras Hertz, Movida e Localiza. Também considerou a taxa de licenciamento fixa de 100 reais por ano.

O preço médio da gasolina é de R$ 4,78 por litro, e o do etanol, de R$ 3,30 por litro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o site Global Petrol Prices. O levantamento também levou em conta que os motoristas de Uber rodam cerca 3 mil quilômetros por mês, segundo o site Motorista Top.

A partir do preço médio do carro de 41.679 reais, a pesquisa considerou um financiamento com entrada mínima de 5 mil reais e parcelas de 1.604 reais por mês, segundo o simulador do site iCarros.

Como funciona o aluguel

Os aplicativos de transporte têm parcerias com as locadoras de veículos, o que permite que os motoristas aluguem carros por preços e condições especiais. Os contratos têm uma franquia de quilômetros inclusa, ou seja, uma quantidade de quilômetros que o condutor pode dirigir durante o mês sem cobrança adicional.

A locação pode ser mensal, quinzenal ou semanal, mas não são todas as locadoras que oferecem todas as opções. A maioria das locadoras exige um cartão de crédito para pagar a caução, que serve como garantia de reembolso de qualquer despesa não prevista no contrato, como multas e danos no veículo.