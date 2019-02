É melhor investir no Tesouro Direto pelo banco ou pela corretora?

Pergunta do leitor: “Posso investir no Tesouro Direto pelo banco ou é melhor escolher uma corretora?”

Resposta de Marcela Kawauti*:

Investir no Tesouro Direto pelo próprio banco tem a vantagem de ser mais prático, já que não é necessário fazer a transferência da quantia para a sua conta da corretora e só então comprar o título. Podemos dizer que você “pula” uma etapa do processo. Mas não basta levar apenas isso em conta. Pensando do ponto de vista dos seus rendimentos, para escolher a melhor opção, é importante analisar as taxas cobradas.

Sobre o valor de todo papel do Tesouro incide uma taxa de custódia de 0,25% ao ano, cobrada pela B3 para armazenar os títulos. Além dessa taxa, os bancos ou corretoras responsáveis por intermediar a compra dos papéis com o Tesouro – chamados de agentes de custódia – muitas vezes cobram uma taxa de administração sobre os seus rendimentos para realizar essa intermediação.

No site do Tesouro Direto, há uma lista com todos os agentes de custódia habilitados a negociar os papéis e um ranking com as respectivas taxas de administração cobradas. Atualmente, boa parte dessas instituições financeiras cobra taxa zero.

Como a lista disponível no site do Tesouro Direto mostra apenas as instituições que são autorizadas pela CVM e pelo Banco Central, ao consultá-la, você garante também que está alocando seus recursos em uma instituição séria, e consegue se proteger de fraudes ou golpes. Por fim, vale o lembrete de ficar de olho no prazo para o repasse de recursos que seu agente de custódia adota, ou seja, em quanto tempo leva para o dinheiro cair na sua conta em caso de venda ou vencimento do título.

*Marcela Kawauti é economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e colabora com o portal Meu Bolso Feliz.

Envie suas dúvidas sobre investimentos para seudinheiro_exame@abril.com.br.