É músico? Você pode receber R$ 400 mensais em fundo apoiado pelo Spotify

Para ajudar artistas musicais afetados pela proibição da realização de eventos, que estancou quase por inteira a fonte de renda de milhares de pessoas, a União Brasileira de Compositores (UBC) e o Spotify anunciaram nesta quarta-feira (29) o lançamento do fundo “Juntos Pela Música”. O fundo remunerará artistas que enfrentam dificuldades financeiras e nasce com R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil da UBC e outros R$ 500 mil do Spotify.

O auxílio a artistas será distribuído em quatro parcelas mensais de R$ 400. Em um primeiro momento podem solicitar a ajuda pessoas físicas e microempreendedores individuais filiados à UBC. Basta realizar um cadastro pelo site da campanha, no qual deverá informar dados pessoais (como nome completo e CPF) e responder a um questionário justificando a necessidade do auxílio.

A UBC conta com mais de 37 mil associados, o equivalente a 57% do mercado de direitos autorais no país. Para pleitear uma das ajudas, é preciso que o associado cumpra os seguintes requisitos: ser filiado à UBC há pelo menos um ano; já ter recebido um mínimo de R$ 800 e um máximo de R$ 12 mil da UBC em direitos autorais em 2019; passar genuinamente por dificuldades financeiras devido às perdas causadas pelo novo coronavírus (uma força-tarefa analisará cada uma das solicitações).

Para ampliar o alcance dos benefícios, as entidades abrem a campanha para doações da sociedade, através de uma plataforma de crowdfunding. Até o momento, mais de 140 artistas já receberam a primeira parcela do auxílio e mais de 800 já se cadastraram solicitando acesso ao programa, que dependerá das doações do público para chegar a mais artistas em situação de vulnerabilidade.

O movimento faz parte do projeto global “Spotify COVID-19 Music Relief”. A empresa irá igualar as doações arrecadadas via crowdfunding, em parceria com a UBC, para atender os artistas. Neste caso, o Spotify se compromete a equiparar a doação em 1:1. Para cada real doado pela sociedade, a empresa doará o mesmo valor, além do aporte inicial de R$ 500 mil, até o limite do seu programa global de ajudas do gênero.

Em live realizada no último domingo, 26, o cantor Diogo Nogueira convidou seu público a colaborar com a campanha, através de um QR code durante a transmissão. A iniciativa deu resultado, com dezenas de novas adesões. Alceu Valença é outro padrinho da campanha, e o pernambucano mobilizará seus fãs em uma live dedicada ao “Juntos Pela Música”, dia 3 de maio, às 18h, em seu canal no YouTube . Ambos gravaram vídeo em apoio à ação, para as redes sociais, que também tem participações de Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Russo Passapusso, Paula Lima, Kell Smith, Romero Ferro e Celso Fonseca, entre outros.