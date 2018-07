Dos 46 fundos DI e Curto Prazo mais populares, 39 perdem para a poupança

Juros baixos, de 6,5% ao ano, e taxas de administração elevadas, de até 5,5% ao ano, tornam os fundos de renda fixa referenciados DI e de curto prazo (CP) destinados ao varejo menos rentáveis este ano em comparação a outras alternativas de investimento, como Tesouro Direto e a própria caderneta de poupança. Levantamento feito pelo Portal do Pavini com a ferramenta de fundos da Economática mostra que, entre 46 carteiras com mais de 20 mil cotistas, somente 7 conseguem empatar ou superar o ganho da poupança no ano.

Os dados mostram que há uma relação direta entre a taxa de administração e o desempenho do fundo: quanto menor a taxa cobrada pelo banco, melhor o rendimento da carteira. Os fundos que superam a caderneta são os com taxas de administração inferior a 1% ao ano.

Nem os remediados escapam

Chama a atenção que mesmo fundos DI destinados a clientes do chamado varejo de alta renda, (nem tão ricos a ponto de serem atendidos no private e nem tão pobres para ficarem jogados no varejo) que costuma ter assessoria financeira especializada e mais opções de investimentos, estão rendendo menos que a poupança.

O rendimento da poupança nova com vencimento no dia 1º de cada mês acumulado neste ano, até junho, está em 2,32% líquidos, de acordo com dados do Banco Central (BC). Esse ganho, sem imposto de renda, equivaleria a um rendimento de uma aplicação tributável de 2,90%. Descontando desse ganho bruto 20% de imposto (alíquota para seis meses a um ano de prazo de aplicação), o investidor teria então os mesmos 2,32% da poupança.

Estudo com 255 fundos

E não são apenas os fundos populares que estão ficando para trás. Um estudo mais amplo, com 255 fundos Curto Prazo e DI com patrimônio acima de R$ 50 milhões, mostra que a maioria, ou 171 deles, renderam menos de 2,90% no ano até dia 30 de junho.

E há casos de fundos que rendem menos de 1% no ano, brutos.

Sem alternativa

É preciso levar em conta que muitas vezes não há alternativa para o dinheiro, já que os recursos não chegarão a completar os 30 ou 31 dias necessários para obter o rendimento das cadernetas. Além disso, os fundos oferecem liquidez diária, sem perda de rentabilidade se o investidor sacar antes da virada do mês, sendo ideais para aquele dinheiro que não se sabe quando vai ser necessário.

Comodidade ou prêmios

E há bancos que oferecem ainda a comodidade de aplicar automaticamente os recursos que ficam na conta, os chamados “raspa conta”. Esses são os mais “salgados” para o investidor, que em geral fica com menos do que o que o banco recebe pela gestão.

E há também os que oferecem prêmios, caso do Hiperfundo, do Bradesco, um dos maiores do mercado, mas que acumula rendimento 1,25% bruto no ano, equivalente a menos da metade do ganho da poupança. Claro que ganhar um carro compensaria de longe essa diferença, mas aí não se trata mais de investimento, mas de loteria.

Investidor distraído

Mas muitos investidores também não se preocupam muito em olhar o quanto pagam nessas carteiras, e acabam deixando nelas recursos que poderiam ser aplicados em outros fundos ou ativos financeiros mais rentáveis, como Tesouro Selic ou a própria poupança para recursos que virem o mês.

Há também corretoras que oferecem fundos mais baratos, delas mesmas ou de bancos menores. No caso, o cuidado é apenas verificar a carteira desses fundos, para ver se elas não têm papéis de maior risco do próprio banco ou de empresas ligadas, pois o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) não cobre aplicações em fundos. Mas muitas vezes o próprio banco de varejo tem carteiras mais em conta que acabam ficando escondidas do investidor menos exigente.

E, com juros nominais tão baixos, é preciso garantir o máximo de retorno do dinheiro.

Confira abaixo os fundos DI e Curto Prazo populares por ordem de rentabilidade no ano, até 30 de junho.

Nome Cotistas Patrimônio 2018 Taxa de administração Santander Inteligente RF CP 21.896 200.087 0,38 5,5 Santander Classic RF Ref DI 71.324 648.039 0,63 5 BB RF LP 100 FICFI 420.329 11.916.046 1,25 3,8 Bradesco Ref DI Hiperfundo 342.159 2.658.743 1,25 2,9 BB RF CP Automatico Fc 144.634 15.670.402 1,31 3,7 BB RF CP Estilo Fc FI 125.105 5.218.894 1,65 3 Sant FICFI Pre RF LP 20.290 1.591.391 1,66 1 Bradesco H RF Ref DI LP 50 22.297 225.622 1,72 2,5 Bradesco Simples Brilhante 65.589 2.213.489 1,86 2,5 BB RF Ref DI Social 50 21.240 669.008 1,86 2,6 BB RF CP 200 FICFI 211.029 6.575.005 1,9 2,5 BNB Automatico RF CP 35.705 869.885 1,91 2,5 Itau RF Ref DI Super 26.191 1.249.521 1,92 2,5 Bradesco RF Simples Onix 186.158 1.491.206 2,1 2 BB RF Ref DI 500 Fc 76.309 2.159.528 2,15 2 Itau Uniclass RF Refer DI 29.361 718.344 2,16 2 BB RF 500 FICFI 454.850 16.565.329 2,17 2 Bradesco RF DI Topazio 33.195 1.271.213 2,37 1,5 Caixa Giro Imediato DI LP 228.141 6.310.623 2,41 1,5 Itau Uniclass Premium DI 67.348 3.695.724 2,47 1,4 Santander FICFI Master RF 26.072 3.676.986 2,61 1 Bradesco RF DI Platinum 34.259 4.059.716 2,63 1 Itau Uniclass RF Master 25.812 3.995.876 2,65 1 BB RF CP 30 Mil Fc 100.083 11.146.293 2,66 1 BB RF Ref DI Plus Estilo 190.910 13.720.759 2,67 1 Uniclass DI Master Refer 79.975 12.248.956 2,67 1 Itau Personnalite RF Maxime 83.234 5.490.213 2,69 1 BB RF Ref DI LP 30 Mil 43.507 4.804.884 2,69 1 Santander Fc Master DI 70.888 8.358.784 2,73 1 BB RF LP 30 Mil FICFI 67.305 8.423.614 2,73 1 BB RF LP Plus Estilo 36.480 2.874.677 2,73 1 Santander Priority RF DI 25.252 6.405.762 2,79 0,9 Super Premium RF Prs 53.405 5.896.683 2,81 0,75 Itau Person. RF DI Prem 85.794 10.037.915 2,82 0,75 Caixa FIC Pleno RF DI LP 24.819 781.804 2,83 0,7 BB RF DI Premium Estilo 42.090 5.418.650 2,85 0,7 Bradesco Prime DI Plus 37.195 6.325.547 2,85 0,7 BB RF LP Premium Estilo 28.955 4.073.523 2,86 0,9 Caixa Preferencial DI 34.902 2.991.867 2,88 0,6 BB RF Ref DI LP Mega 31.796 1.798.489 2,9 0,5 Itau Person. RF Excellence 58.040 12.382.995 2,94 0,5 Itau Person Excellence DI 80.643 17.094.355 2,95 0,5 BB RF DI LP Vip Estilo 69.687 18.121.246 2,95 0,5 Bradesco Ref DI Special 52.791 33.042.713 2,96 0,5 BB RF LP Vip Estilo 49.559 14.780.619 2,98 0,5 Caixa FIC Premium DI 39.178 10.035.784 3,03 0,3

Fonte: Economática. Patrimônio em milhares de reais. Rentabilidade em porcentagem. Taxa de administração máxima em porcentagem ao ano.