Dinheiro e emprego estão entre principais pedidos de brasileiros para 2020

São Paulo – Ganhar dinheiro é o principal pedido de muitos brasileiros para o Ano Novo. De acordo com pesquisa feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 16% das pessoas pretendem fazer alguma simpatia na virada do ano em troca da esperança de ganhar mais dinheiro em 2020.

O desejo lidera a lista de pedidos a serem feitos por quem pretende fazer algum ritual de Ano Novo. É seguido por encontrar um novo amor ou manter o atual, mencionado por 6% dos entrevistados. Pagar dívidas (6%), conseguir um emprego (5%) e comprar uma casa (5%) são outros desejos que aparecem na sequência na lista. Ao todo, 32% dos pesquisados afirmaram que pretendem fazer alguma simpatia para a chegada de 2020.

Mais gente com roupa nova

A pesquisa também aponta que aumentou o número de pessoas com a intenção de passar a festa da virada de roupa nova. De acordo com a CNDL/SPC, 54% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar roupa ou algum acessório especialmente para a virada. Outros 30% responderam que não vão gastar com vestuário e 16% não sabiam ainda.

Na edição do ano passado, 47,5% tinham planos de vestir uma roupa nova no Reveillón, enquanto 35,1% não iam gastar com isso e 17,4% estavam na dúvida.

O levantamento entrevistou 600 pessoas nas 27 capitais do país A margem de erro é de 4 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.