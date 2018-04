Devo declarar abono do PIS no Imposto de Renda 2018?

Pergunta do leitor: Sou obrigado a declarar abono do PIS/Pasep no Imposto de Renda? Como?

Resposta de Eduardo Costa da Silva*:

Sim, desde que você se enquadre numa das hipóteses que tornam a declaração obrigatória, como ter recebido rendimentos tributáveis em valor superior a 28.559,70 reais ou possuir bens e direitos em valor superior a R$ 300 mil reais, por exemplo.

O abono do PIS/Pasep é considerado um rendimento isento e deve ser declarado na ficha bens e direitos, no campo de rendimentos isentos e/ou não tributáveis.

*Eduardo Costa da Silva é sócio responsável pela área tributária do Godke Silva & Rocha Advogados. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e em Tecnologia pela FATEC-SP, possui MBA em Finanças pela FIPECAFI. Leciona matérias jurídico-empresariais em cursos de especialização e MBA.

