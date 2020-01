Descontada a inflação, CDI tem em 2019 o pior rendimento em 26 anos

São Paulo – Com alta acumulada de 6% em 2019, o CDI, índice que serve de referência para boa parte dos investimentos de renda fixa, como títulos públicos, CDBs, LCAs e LCIs, encerrou o ano ligeiramente acima da inflação.

No ano passado, o IPCA, índice oficial de preços, subiu 4,31%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o ganho real do CDI, descontado o que o dinheiro aplicado nele perderia em poder de compra por conta da inflação, foi de 1,6% no ano – é o pior desempenho desde o início do Plano Real, em 1994.

Os cálculos foram feito pela consultoria Economatica, que verificou o rendimento de alguns dos principais investimentos e índices de referência em 2019 já descontada a variação do IPCA.

Para alguns, a rentabilidade real chegou a ser negativa. É o caso de quem investiu na poupança e em moedas como dólar e euro. A poupança, por exemplo, rendeu 4,26% no ano e ficou, portanto, abaixo do IPCA. Isso significa que, na prática, ela perdeu 0,05%, quer dizer, o dinheiro que passou o ano aplicado na poupança compra um pouco menos hoje do que comprava no início do ano. Desde o início do Plano Real, a poupança só ficou negativa em outros 3 anos (2002, 2013 e 2015).

Também ficaram abaixo da inflação em 2019 o dólar, com perda real de 0,27%, e o euro, que ficou 2,5% abaixo do índice de preços. Na outra ponta, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, e o ouro, tiveram as melhores rentabilidades.

Veja os ganhos reais dos principais investimentos e índices em 2019, de acordo com a Economatica:

Variação Retorno decontada a inflação Ibovespa 31,58 26,15 Ouro 28,1 22,81 CDI 5,96 1,59 Poupança 4,26 -0,05 Dólar* 4,02 -0,27 Euro 2,06 -2,15

*Considera a cotação de venda do dólar Ptax

